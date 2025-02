Perché è il momento giusto per passare alla fibra di Iliad

Per chi sta valutando in questi giorni il passaggio ad un altro operatore per la linea Internet di casa, segnaliamo l’offerta sulla fibra di Iliad, disponibile a 21,99 euro al mese invece di 25,99 euro per gli utenti mobile con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

In realtà la promozione è attiva già da tempo, ma proprio negli ultimi giorni è stata resa ancora più accattivante grazie al lancio delle due nuove offerte 5G Iliad: TOP 250 e TOP 300, disponibili rispettivamente a 9,99 euro e 11,99 euro. Il loro rapporto qualità-prezzo (offrono la prima 250 Giga e la seconda 300 Giga, con minuti e SMS illimitati inclusi) e la loro idoneità allo sconto di 48 euro all’anno sulla fibra rendono l’offerta fibra e mobile di Iliad una delle più convenienti di oggi.

Come attivare l’offerta fibra e mobile di Iliad

Entrando più nel dettaglio dell’iniziativa, di seguito spiegheremo brevemente come riscattare lo sconto di 4 euro al mese sul prezzo della fibra, che da 25,99 euro passa a 21,99 euro al mese:

Verifica la copertura della tua zona per assicurarti di essere coperto dalla fibra Iliad.

Completa l’acquisto dell’offerta fibra.

Attiva una delle due nuove offerte 5G Iliad tra TOP 250 e TOP 300.

Accedi all’Area Personale Fibra e attiva lo sconto di 4 euro.

Se sei già un cliente mobile Iliad ma la tua offerta non è idonea a ottenere la riduzione di prezzo sulla fibra, puoi passare a TOP 250 o TOP 300 senza costi aggiuntivi. Il sito ufficiale dell’operatore telefonico francese spiega infatti che il cambio offerta è gratuito.

Ricorda inoltre di associare ad entrambe le offerte un metodo di pagamento automatico, dal momento che è una delle condizioni indispensabili per beneficiare dello sconto. Infine, ti confermiamo che sia TOP 250 che TOP 300 sono attivabili a 9,99 euro e 11,99 euro al mese fino al prossimo 6 marzo, data di scadenza della promo.