Perché il 2025 sarà un anno anomalo per gli aggiornamenti Android?

Se è vero che Android 15 è appena arrivato su Google Pixel, vi è chi sta già pensando a ciò che sarà Android 16. Stiamo parlando di Mishaal Rahman, analista e fonte attendibile quando tratta di argomenti vicino al famoso sistema operativo.

Secondo l’esperto, la prossima versione di Android sarà disponibile molto prima del previsto, affermando che Google potrebbe rilasciare due aggiornamenti nel corso del 2025. Ciò rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per la piattaforma mobile, visto che finora l’azienda proponeva un solo grande update annuale, ovviamente senza calcolare gli aggiornamenti di minore entità.

Stando ad alcune ipotesi di Android Authority, il rilascio del nuovo OS potrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2025, ovvero con un netto anticipo rispetto al previsto. Ciò potrebbe effettivamente aprire la strada verso ulteriori novità entro la fine dell’anno.

Due aggiornamenti Android nel 2025: secondo un analista è possibile

Rispetto ad Android 16, come appare logico, non vi sono ancora notizie concrete. Secondo quanto trapelato da Google, il nuovo sistema operativo non dovrebbe comunque spingere gli sviluppatori a rivoluzionare le proprie applicazioni.

Come è più che comprensibile, della prossima versione dell’OS si sa ancora bene poco. Tra le poche voci in circolazione figura quella che vedrebbe il passaggio a un approccio che strizza l’occhio a Windows, con la gestione di tutte le app attraverso finestre.

Sempre stando a quanto sostenuto da Rahman, nonostante il cambio della gestione degli aggiornamenti, questa nuova politica potrebbe essere adottata in modalità eccezionale per il 2025. Le fonti relative a Google in contatto con l’analista sostengono che “I tempi futuri dopo il 2025 dipenderanno dalle roadmap interne“.

Di certo, ai possessori di smartphone importa più che altro del futuro immediato, con Android 16 che si preannuncia comunque un cambiamento significativo per l’intero settore mobile.