Perché il supporto a lungo termine di QTS 5.2 e QuTS hero h5.2 è un'ottima notizia

Professionisti e aziende sono costantemente alla ricerca di soluzioni affidabili che siano stabili nel tempo. Nel caso dei sistemi operativi, soprattutto se si parla di NAS, è importante che il produttore continui a rilasciare aggiornamenti per un lungo periodo. Scegliendo di venire incontro proprio a questa specifica esigenza, QNAP ha annunciato il supporto a lungo termine per i suoi sistemi operativi QTS 5.2 e QuTS hero h5.2.

Supporto a lungo termine per QTS 5.2 e QuTS hero h5.2: cosa significa

La disponibilità del supporto a lungo termine per QTS 5.2 e QuTS hero h5.2 rappresenta un’ottima notizia per diverse ragioni:

Sicurezza e affidabilità : Con il supporto fino ad agosto 2029 , QNAP garantisce agli utenti aggiornamenti di sicurezza regolari, contribuendo a mantenere sicuri i dati e le operazioni IT per un lungo periodo. Si tratta di un approccio essenziale per le aziende che devono proteggere dati personali, riservati e infrastrutture critiche.

: Con il supporto fino ad , QNAP garantisce agli utenti aggiornamenti di sicurezza regolari, contribuendo a mantenere sicuri i dati e le operazioni IT per un lungo periodo. Si tratta di un approccio essenziale per le aziende che devono proteggere dati personali, riservati e infrastrutture critiche. Pianificazione semplificata : Il ciclo di vita prevedibile permette agli amministratori IT di pianificare la manutenzione e gli aggiornamenti in modo strategico, evitando interruzioni e garantendo la continuità operativa . Questo tipo di gestione riduce i costi e migliora l’efficienza delle risorse IT.

: Il ciclo di vita prevedibile permette agli amministratori IT di pianificare la manutenzione e gli aggiornamenti in modo strategico, evitando interruzioni e garantendo la . Questo tipo di gestione riduce i costi e migliora l’efficienza delle risorse IT. Riduzione dei downtime : Il supporto a lungo termine garantisce una maggiore stabilità del sistema, riducendo il rischio di interruzioni indesiderate, un vantaggio significativo per le aziende che dipendono dall’accesso costante ai dati.

: Il supporto a lungo termine garantisce una maggiore del sistema, riducendo il rischio di interruzioni indesiderate, un vantaggio significativo per le aziende che dipendono dall’accesso costante ai dati. Investimento sostenibile: L’investimento di QNAP su QTS 5.2 e QuTS hero h5.2 fino ad agosto 2009, facilita il lavoro delle realtà d’impresa che possono scongiurare frequenti aggiornamenti hardware o migrazioni verso nuove piattaforme, grazie anche alla possibilità di conservare prestazioni di primo piano e la certezza di aggiornamenti software sempre disponibili.

In un altro nostro articolo, abbiamo messo in evidenza le differenze tra QTS e QuTS hero, spiegando anche perché acquistare un NAS specifico o un modello diverso.

La politica di QNAP in materia di ciclo di vita dei prodotti software

Quanti sono i fornitori di hardware, anche in ambito IT, che cessano di supportare i loro prodotti dopo un periodo di tempo ristretto? Tanti, purtroppo.

QNAP si sottrae a queste pratiche proponendo un’iniziativa, quella del supporto a lungo termine per QTS 5.2 e QuTS hero h5.2, che s’inquadra come parte integrante della rigorosa politica in materia di gestione del ciclo di vita dei suoi prodotti software. L’obiettivo di QNAP è infatti quello di aiutare gli utenti a gestire efficacemente le loro infrastrutture IT, in maniera prevedibile e semplice.

“Con l’evoluzione della tecnologia, cresce anche l’esigenza di un ambiente IT stabile e affidabile”, afferma Tim Lin, Product Manager di QNAP. “Fornendo un supporto a lungo termine per i sistemi operativi QNAP NAS, garantiamo che i nostri utenti possano continuare a fare affidamento sui prodotti QNAP per le loro necessità di archiviazione dei dati critici senza preoccuparsi dei frequenti aggiornamenti o problemi di compatibilità”.