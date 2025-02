Perché Meta è nel mirino dei leaker?

Il CTO di Meta, ovvero Andrew Bosworth, ha affermato che la compagnia si sta muovendo per evitare una volta per tutte il fenomeno dei leaker.

Per l’azienda, così come tante altre nel settore, le fughe di notizie non sono di certo un qualcosa di raro. Nonostante ciò, dopo la pubblicazione dei commenti che Mark Zuckerberg ha affermato durante una riunione, la situazione è diventata alquanto spinosa.

Secondo Bosworth, al di là del sensazionalismo, questo tipo di comportamento da parte di dipendenti non ha ripercussioni sull’operato di Meta. Lo stesso CTO ha dichiarato come il trapelare di notizie non mette alcun tipo di pressione sull’azienda. Nonostante ciò, Bosworth ha ricordato come i leaker spingano altri a emulare le loro gesta, creando un trend malsano.

Meta e i leaker: il cambio di politiche spinge dipendenti scontenti a diventare informatori?

Il CTO ha spiegato come Meta abbia decine di migliaia di dipendenti e come ci sia una certa tensione tra di essi a causa del prossimo giro di licenziamenti di Zuckerberg. Per il creatore di Facebook, l’obiettivo sembra essere quello di sfoltire i lavoratori considerati come “poco performanti“, con le prime lettere che dovrebbero arrivare lunedì.

Altri dipendenti, a quanto pare, sarebbero invece invece innervositi dai cambiamenti delle politiche di Meta, con la conseguenti introduzione delle Community Notes al posto del sistema di fact-checking. L’abbandono delle politiche DEI (diversity, equity, and inclusion) sembra aver spinto alcuni dipendenti a sviluppare una sorta di acredine verso la compagnia, creando il terreno fertile per novelli leaker.

D’altro canto Meta sembra avere intenzione di cambiare radicalmente rotta, creando un ambiente molto diverso da quello di solo qualche mese fa. Per esempio, di recente è stato comunicato l’addio ai filtri di bellezza su Instagram, un cambiamento epocale visto l’utilizzo massiccio degli stessi sulla piattaforma.