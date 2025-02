Perché questa funzionalità di Surfshark è indispensabile per la privacy online

Conoscere i rischi associati all’utilizzo del web è il principale metodo per prevenirli ed evitarli, ma non l’unico. È infatti indispensabile anche dotarsi di strumenti efficaci per mantenere il controllo dei propri dati personali senza rinunciare alla comodità di poter usufruire dei servizi digitali. Surfshark Alternative ID, la funzione di Surfshark VPN, che consente di creare un’identità virtuale separata da quella reale, si occupa proprio di questo. Ed è inclusa anche nel piano base di Surfshark in promozione con un risparmio del 79%.

Come Surfshark Alternative ID migliora la privacy online

Con Surfshark Alternative ID si ha la possibilità di navigare in anonimo evitando così che i siti web traccino le attività online tramite i cookie e le informazioni personali. È uno strumento che estende le funzionalità della VPN e che aggiunge una serie di caratteristiche particolarmente utili per la privacy online.

Con Surfshark Alternative ID, per esempio, si possono generare e-mail temporanee verificate che permettono di accedere a un sito o servizio online, ma anche di partecipare a promozioni e offerte, senza rivelare il proprio indirizzo reale, non diffondendo i propri dati sensibili.

Successivamente Surfshark Alternative ID consente anche di generare dei profili virtuali completi. Non solo indirizzi e-mail, ma anche nomi e numeri di telefono tramite i quali creare una vera e propria identità alternativa da utilizzare per le registrazioni online. In questo modo si usufruisce completamente dei servizi digitali senza esporsi ai rischi legati ai furti d’identità, alle truffe online e alla profilazione con le campagne di telemarketing aggressive.

Molto utile e interessante è poi il sistema di monitoraggio automatico incluso in Surfshark Alternative ID. Tramite questo strumento è possibile ricevere tempestivamente segnalazioni in caso di tentativi di violazioni dei dati. In questo modo si può risalire al sito sospetto evitando di esporre la propria identità reale, evitando rischi e conseguenze.