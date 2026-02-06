Perché smettere subito di usare Face ID è un cattivo consiglio (e cosa fare davvero)

In questi giorni sono apparsi online alcuni articoli che, senza mezzi termini, invitano a disattivare Apple Face ID e qualunque altro meccanismo di riconoscimento biometrico per l’accesso al proprio smartphone. Sono tante le testate che ne stanno parlando e, di primo acchito, il consiglio può apparire quanto meno bislacco.

L’invito a “smettere subito di usare Face ID” funziona bene come titolo, ma come consiglio operativo rischia di essere fuorviante perché mette nello stesso calderone minacce molto diverse. La biometria non è intrinsecamente “insicura” in senso tecnico: il vero nodo, nella maggior parte dei casi, è giuridico.

In alcune giurisdizioni — e soprattutto negli USA, dove la giurisprudenza è frammentata e non sempre coerente — lo sblocco dello smartphone tramite volto o impronta digitale può essere trattato in modo diverso rispetto ad esempio a un codice, perché non è richiesta la condivisione di un segreto. È questa ambiguità, più che una debolezza del sensore o dell’algoritmo, che alimenta l’allarme di certi articoli: se ti trovi in uno scenario in cui qualcuno può costringerti a sbloccare il dispositivo (o può farlo “in fretta”, prima che tu reagisca), la biometria può diventare una superficie d’attacco più comoda di un passcode.

Il vero nodo: non la tecnologia, ma il contesto giuridico

La discussione su Face ID viene spesso presentata come un problema di sicurezza informatica, ma in realtà il punto più delicato è di natura legale. Come abbiamo spiegato nell’introduzione.

Il problema è che questa lettura è presentata come consiglio universale, ignorando due elementi fondamentali: primo, la situazione legale cambia radicalmente da Paese a Paese; secondo, la maggior parte delle persone non vive abitualmente in uno scenario di coercizione legale o di sequestro del dispositivo. Quando si costruisce una strategia di sicurezza basandosi solo sul caso estremo, si rischia di peggiorare la protezione nei casi ordinari.

La minaccia quotidiana sistematicamente sottovalutata

Nel dibattito pubblico si parla molto di forze dell’ordine, perquisizioni e ordini di sblocco, ma molto meno del rischio più comune: l’osservazione del codice di sblocco da parte di un malintenzionato.

Ogni volta che un codice è digitato in pubblico — su un treno, a una cassa, in un bar — esiste la possibilità che venga visto, memorizzato o registrato. Il rischio è concreto, diffuso e statisticamente può portare a conseguenze rilevanti rispetto a una richiesta formale di sblocco da parte della Autorità.

È qui che la biometria cambia completamente significato. Face ID non sostituisce il passcode: lo protegge dall’esposizione continua. Togliere la biometria senza modificare le proprie abitudini porta quasi sempre a due conseguenze prevedibili: l’uso di codici più brevi e una maggiore frequenza di inserimento manuale. Dal punto di vista della sicurezza reale, questo è un peggioramento netto, non un miglioramento.

Il falso dilemma tra comodità e sicurezza

Uno degli errori più comuni è presentare Face ID come una scorciatoia “comoda ma insicura” contrapposta a un codice “sicuro ma scomodo”.

In realtà, nei sistemi moderni la biometria è pensata come un livello di accesso secondario, non come l’unico meccanismo di protezione. Il cuore della sicurezza resta il passcode, che continua a essere richiesto in numerose situazioni: riavvio, timeout, tentativi falliti, cambi di configurazione.

La biometria serve a rendere sostenibile l’uso di un passcode robusto. Senza di essa, molte persone non sceglierebbero mai una password lunga o alfanumerica, semplicemente perché le difficoltà quotidiane sarebbero insostenibili. In questo senso, Face ID “e soci” non indeboliscono la sicurezza: la rendono praticabile nel mondo reale.

Il punto chiave ignorato dagli articoli allarmistici: 5 tocchi per disattivare la biometria

Quasi tutti i sistemi moderni offrono un modo rapido per disabilitare temporaneamente la biometria e forzare l’uso esclusivo del passcode. Si tratta di un dettaglio fondamentale che cambia completamente il quadro, perché consente di adattare il livello di sicurezza al contesto senza rinunciare in modo permanente alla biometria.

Su iPhone, esistono scorciatoie pensate proprio per forzare lo stato “solo passcode”. Bastano 5 pressioni rapide del tasto laterale per disattivare la biometria su richiesta e forzare l’inserimento del codice. È un kill switch, un interruttore sempre pronto all’uso che pochi conoscono.

Su Android (a seconda del produttore) c’è spesso una modalità “Lockdown” accessibile dal menu di spegnimento/power che disattiva biometria e Smart Lock fino al reinserimento di PIN/password.

Conclusione: la domanda giusta non è “Face ID sì o no”

La domanda corretta non è se Face ID sia buono o cattivo, ma per quali minacce ciascuno di noi sta ottimizzando la sicurezza del dispositivo in uso.

Ridurre tutto a un semplicistico “smetti subito” di usare la biometria è comodo, ma è anche il modo più rapido per trasformare una discussione complessa in un consiglio mediocre. La sicurezza efficace non nasce dagli slogan, ma dalla capacità di adattare gli strumenti al contesto reale in cui vengono usati.