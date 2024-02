Perché tutti stanno paragonando Zuckerberg a Steve Ballmer

Sta facendo discutere più del previsto il video pubblicato su Instagram da Mark Zuckerberg riguardante l’Apple Vision Pro. Quella del CEO di Meta si potrebbe intendere come una sorta di recensione del primo visore per la realtà mista dell’azienda di Cupertino, il quale – per una serie di motivi elencati dall’imprenditore statunitense – non avrebbe alcuna possibilità di “vittoria” contro il Meta Quest 3.

Tanto per l’argomento trattato quanto per la persona al centro dell’inquadratura, la clip ha fatto rapidamente il giro del web e, per tantissimi utenti, ha riportato alla memoria una ormai celebre intervista dell’allora amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer. Quest’ultimo, come in molti probabilmente ricorderanno, accolse con una risata sarcastica e derise apertamente l’iPhone (siamo nel 2007), giudicandolo un dispositivo senza futuro perché troppo costoso (500 dollari) e scomodo per gli utenti business per via dell’assenza di una tastiera fisica.

Il resto è storia, e lo stesso Ballmer si è poi dichiarato pentito di non aver dato giusto il peso all’innovazione che l’iPhone portava con sé (l’interfaccia utente, ad esempio) e al modello di business studiato da Apple per consentire a tutti o quasi di acquistare il dispositivo attraverso piccole rate mensili incluse nella bolletta telefonica.

Mark Zuckerberg come Steve Ballmer: l’Apple Vision “costa troppo”, il Meta Quest 3 è superiore

Nel suo video diffuso tramite Instagram, Mark Zuckerberg vuole portare all’attenzione degli utenti quelli che secondo lui sarebbero i difetti del Vision Pro, principalmente il costo eccessivo (si parte da 3,500 dollari), il peso del dispositivo in sé e la batteria esterna cablata.

Queste problematiche, se così possono essere definite, non appartengono invece al Meta Quest 3, che secondo il CEO del colosso tech statunitense è nettamente superiore al prodotto lanciato dalla concorrenza solo poche settimane fa.

Sui social, principalmente X (ex Twitter), si è subito scatenata un’accesa discussione tra coloro che sostengono che Zuckerberg abbia fatto bene a condividere la sua opinione e a sferrare una sorta di attacco ad Apple, e coloro che invece ritengono che l’imprenditore abbia commesso un gigantesco errore, dimostrando scarsa professionalità e poco fiuto. Proprio come Ballmer.

In tanti stanno facendo notare come il Vision Pro, pur non essendo perfetto, si inserisca perfettamente nell’ecosistema Apple e quanto sia avanti rispetto a qualsiasi prodotto della concorrenza non solo in termini di numero di app disponibili, ma anche e soprattutto in termini di qualità hardware e software.