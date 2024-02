Mark Zuckerberg non ha dubbi: Meta Quest 3 meglio del Vision Pro

Da due settimane circa il primo visore per la realtà mista di Apple è ufficialmente acquistabile negli Stati Uniti d’America. Le recensioni della stampa sono state pubblicate tempestivamente, come è normale che sia, e sottolineano sia pro che contro di un dispositivo a suo modo rivoluzionario. Ha voluto provarlo anche Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, che per ovvi motivi spera che il Vision Pro non segua l’esempio di iPhone.

Per Mark Zuckerberg il Meta Quest 3 è superiore all’Apple Vision Pro: i motivi

Tramite il suo profilo Instagram, Zuckerberg ha condiviso pubblicamente il suo personale commento sul dispositivo del momento, il sopracitato Apple Vision Pro. L’informatico e imprenditore statunitense ha voluto provare con mano il visore che potrebbe creare qualche problema alla concorrenza, tra cui il Meta Quest 3. Ebbene, il verdetto finale di Zuckerberg non lascia spazio a discussioni: «non solo credo che il Quest 3 abbia il miglior rapporto qualità-prezzo, ma penso anche che quest’ultimo sia il prodotto migliore sul mercato».

Nel video registrato proprio tramite il Meta Quest 3 (modalità pass-through), Zuckerberg evidenzia i compromessi fatti da Apple per cercare di rendere il visore il più elegante possibile. Il device di Meta, spiega, pesa 120 grammi in meno ed è quindi più comodo da indossare per sessioni più lunghe. Inoltre, consente un movimento maggiore sia per il campo visivo più ampio (rispetto al Vision Pro) sia per l’assenza di un battery pack esterno e cablato.

Ma non è tutto, perché Zuckerberg ritiene che i controller fisici e il tracciamento della mano per l’input del Quest 3 siano migliori, pur ammettendo di essere un fan dell’eye tracking (tecnologia che tornerà in future versioni del Quest). E il prezzo? Il Quest 3 “è sette volte meno costoso del Vision Pro”, afferma il CEO di Meta.

Al momento Meta ha un enorme vantaggio nel mercato dei visori per la realtà mista e aumentata, ma è anche vero che Apple può contare su un hardware più avanzato e su un “ecosistema” di sviluppatori ben più ampio. Quale delle due aziende avrà la meglio, dunque? Una risposta, al momento, non è possibile fornirla.