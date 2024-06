Perplexity: ecco la nuova funzione per personalizzare pagine Web

Perplexity, motore di ricerca basato sull’Intelligenza Artificiale, sta presentando una nuova funzionalità destinata a rivoluzionare il concetto di ricerca stesso. Stiamo parlando di Pages, sistema che permette la generazione di pagine Web personalizzate a seconda dei prompt digitati dall’utente stesso.

Secondo quanto affermato dalla piattaforma stessa, Pages è un sistema ideato nello specifico per utenti come educatori e ricercatori, ma offre ampio spazio di manovra anche a semplici curiosi che vogliono esplorare la rete in modo alternativo.

Sfruttare questa nuova funzione è semplice. Ecco la procedura completa:

Una volta giunti su Perplexity è necessario cliccare sull’icona + (presente sotto Library );

è necessario cliccare sull’icona + (presente sotto ); Da qui, basta selezionare la voce Pages ;

; Così facendo apparirà una nuova schermata, dove l’utente può interagire digitando il prompt nel campo “What’s your Page about?“;

Una volta ottenuto l’output è possibile cliccare sulla voce Add Media per aggiungere un’immagine alla pagina;

per aggiungere un’immagine alla pagina; Fatto ciò è necessario selezionare Convert to page, per ottenere una pagina personalizzata.

Pages di Perplexity è una soluzione ideale per insegnanti (e non solo)

Come già accennato, Pages nasce con l’intento di offrire libertà di manovra agli educatori. In questo senso, infatti, possono creare pagine specifiche per gli studenti, con contenuti facilmente fruibili.

A rendere ancora più interessante questa implementazione vi è il fatto che, la stessa, è disponibile non solo agli utenti Pro ed Enterprise, ma anche a chi possiede un account gratuito su Perplexity.

Di recente si è parlato di Perplexity per una collaborazione stretta con Yelp. Nella partnership è stato siglato un accordo per alimentare il motore di ricerca con i dati presenti sulla piattaforma che si occupa di recensioni.

Nonostante la natura innovativa di questa piattaforma, ben presto dovrà vedersela con un temibile concorrente. A quanto pare, infatti, anche ChatGPT diventerà uno strumento sempre più votato alla ricerca online.