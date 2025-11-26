Perplexity lancia shopping AI con integrazione PayPal

La trasformazione digitale del commercio online sta raggiungendo un nuovo punto di svolta.

Perplexity si sta affermando come una forza disruptiva nel settore dell’Intelligenza Artificiale applicata all’e-commerce, mettendo in discussione il dominio consolidato di giganti come Amazon. La piattaforma ha recentemente lanciato una funzione di shopping rivoluzionaria che integra sistemi di raccomandazione intelligenti, comparazione automatica dei prezzi e un processo di checkout istantaneo tramite PayPal. Questo approccio promette di semplificare drasticamente l’intero percorso d’acquisto trasformandolo in una conversazione naturale con un assistente che evolve costantemente in base alle preferenze dell’utente.

L’innovazione si poggia su due pilastri fondamentali che caratterizzano l’approccio di Perplexity. In primo luogo, un chatbot sofisticato dotato di memoria contestuale capace di mantenere traccia delle scelte precedenti e adattare le proposte commerciali al profilo specifico dell’acquirente. Questo sistema tiene in considerazione molteplici fattori: la localizzazione geografica, il budget disponibile, le abitudini di spostamento e i gusti personali. In secondo luogo, un’architettura di pagamento semplificata che elimina i passaggi intermedi tradizionali, permettendo transazioni immediate e senza interruzioni dell’esperienza utente.

Le schede prodotto visualizzate all’interno della piattaforma non si limitano alla presentazione di specifiche tecniche aride. Piuttosto, integrano sintesi intelligenti di recensioni clienti, guide comparative dettagliate e valutazioni contestualizzate che permettono agli utenti di prendere decisioni più consapevoli in tempi significativamente ridotti. La personalizzazione rappresenta dunque il nucleo centrale di questa rivoluzione commerciale.

Scalabilità e partnership strategiche: le mosse di Perplexity

La strategia di espansione di Perplexity dimostra ambizioni considerevoli. La piattaforma ha sottoscritto un accordo strategico con Firmly.ai, una startup innovativa di Seattle specializzata nel posizionamento di brand all’interno di ecosistemi digitali diversificati. Questo accordo consente di raggiungere oltre 5.000 rivenditori, creando un network commerciale vasto e capillare. Grazie a questa partnership, negozi e aziende possono vendere direttamente nell’interfaccia di Perplexity, generando un percorso commerciale unificato e fluido che elimina le barriere tradizionali tra ricerca e acquisto.

L’integrazione con PayPal rappresenta un elemento cruciale della proposta di valore. La funzione Instant Buy consente pagamenti rapidi senza costringere l’utente a abbandonare l’ecosistema Perplexity, mentre i venditori mantengono il controllo completo sulla gestione della relazione con i clienti, sulle politiche di reso e sui servizi post-vendita. Questa divisione intelligente di competenze rassicura gli esercenti riguardo al rischio di perdere autonomia nelle dinamiche commerciali.

Tuttavia, il progetto non è esente da significative criticità. Amazon ha notificato un ordine di cessazione relativo all’agente Comet, accusando il sistema di non dichiararsi adeguatamente come entità automatizzata e di violare così le condizioni d’uso della piattaforma. Questa controversia tocca questioni sensibili e complesse: la trasparenza degli algoritmi, i diritti dei marketplace terzi e la conformità normativa internazionale.