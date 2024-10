Personalizza WhatsApp in pochi secondi: trucchi veloci per chat su misura

L’applicazione che la maggior parte degli utenti utilizza ogni giorno è certamente WhatsApp, perfetta per i messaggi ma anche per le chiamate. Non tutti allo stesso tempo sanno di poter personalizzare la piattaforma di messaggistica rendendola molto più piacevole da utilizzare e aggiungendo un tocco di unicità alle conversazioni. Esistono infatti dei trucchi molto semplici che WhatsApp mette a disposizione del suo pubblico, tutti da scoprire.

WhatsApp permette di cambiare lo sfondo delle chat

Chi vuole rendere le conversazioni più vivaci? Cambiare lo sfondo delle chat è sicuramente un’ottima idea. Basta andare su Impostazioni > Chat > Sfondo e scegliere tra sfondi di diversi generi, colori, foto personali o quelli già inclusi nell’app. Si può impostare uno sfondo diverso per ogni chat o sceglierne uno per tutte, creando dunque un’interfaccia generale molto più interessante, infrangendo il muro della monotonia.

Personalizza le notifiche per ogni contatto

Se avete almeno una volta desiderato sapere chi vi sta scrivendo senza guardare il telefono, sappiate che potete farlo con dei semplici suoni. Con le notifiche personalizzate, si possono infatti impostare toni diversi per ogni contatto importante. Basta recarsi nella chat della persona, toccare il nome e selezionare Notifiche personalizzate. Qui si potrà dunque scegliere il tono, la vibrazione e persino un colore specifico per il LED (se il dispositivo lo supporta).

Modifica la privacy delle tue informazioni

Se si desidera mantenere un certo livello di privacy, WhatsApp permette di controllare chi può vedere il proprio stato, l’ultimo accesso e la foto del profilo. Andando su Impostazioni > Account > Privacy si può scegliere chi potrà vedere queste informazioni. L’utente può decidere di mostrarle a tutti, solo ai contatti o a nessuno.

Usa gli sfondi per le videochiamate

Un’altra funzione è molto interessante che permette di personalizzare WhatsApp risulta l’aggiunta dello sfondo alle videochiamate. Tale scelta è perfetta per chi vuole nascondere ciò che c’è dietro di sé o semplicemente dare un tocco di professionalità alla videochiamata. Basta avviare una videochiamata, selezionare l’opzione per cambiare lo sfondo e scegliere tra i diversi effetti disponibili.