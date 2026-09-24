Piani flessibili eSIM per oltre 200 destinazioni all'estero con Saily

Viaggiare con più persone, che sia insieme alla propria famiglia o un gruppo di amici, porta a delle scelte differenti, o per meglio dire a dei bisogni differenti. Se poi la vacanza è all’estero, diventa importante scegliere un fornitore di eSIM con diverse tipologie di offerte, così da accontentare tutti.

Saily viene incontro ai viaggiatori con piani flessibili per oltre 200 destinazioni nel mondo, sia che sia abbia bisogno di 1 Giga, sia che si voglia un piano con dati illimitati oppure regionale/globale. Flessibilità che incontra la convenienza, dato che i prezzi della maggior parte dei piani partono da 3,49 euro al mese.

Ipotizziamo di avere la fortuna quest’autunno di recarci negli Stati Uniti per almeno una settimana. Scegliendo Saily possiamo fare affidamento su una serie di piani con Giga illimitati, oppure in alternativa su pacchetti dati per un tot di giorni. Ecco una breve panoramica.

Piani con Giga illimitati per gli Stati Uniti

15,99 euro per 5 giorni con Giga illimitati

21,99 euro per 7 giorni con Giga illimitati

30,49 euro per 10 giorni con Giga illimitati

40,99 euro per 15 giorni con Giga illimitati

50,49 euro per 20 giorni con Giga illimitati

55,99 euro per 25 giorni con Giga illimitati

60,49 euro per 30 giorni con Giga illimitati

Piani con pacchetti Giga per gli Stati Uniti

1 Giga per 7 giorni al prezzo di 3,49 euro

3 Giga per 30 giorni al prezzo di 7,99 euro

5 Giga per 30 giorni al prezzo di 12,49 euro

10 Giga per 30 giorni al prezzo di 20,49 euro

20 Giga per 30 giorni al prezzo di 32,99 euro

Ogni piano illimitato include 5 Giga al giorno senza limiti di velocità. Nell’eventualità si riuscissero a consumare 5 Giga nell’arco di un solo giorno, si potrebbe comunque navigare fino a 1 Mbps.