Piani flessibili eSIM per oltre 200 destinazioni all'estero con Saily

Prezzi a partire da 3,49 euro per le principali destinazioni internazionali disponibili per tutti.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 set 2026
Piani flessibili eSIM per oltre 200 destinazioni all'estero con Saily
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Viaggiare con più persone, che sia insieme alla propria famiglia o un gruppo di amici, porta a delle scelte differenti, o per meglio dire a dei bisogni differenti. Se poi la vacanza è all’estero, diventa importante scegliere un fornitore di eSIM con diverse tipologie di offerte, così da accontentare tutti.

Saily viene incontro ai viaggiatori con piani flessibili per oltre 200 destinazioni nel mondo, sia che sia abbia bisogno di 1 Giga, sia che si voglia un piano con dati illimitati oppure regionale/globale. Flessibilità che incontra la convenienza, dato che i prezzi della maggior parte dei piani partono da 3,49 euro al mese.

Pagina offerta Saily

saily esim

Ipotizziamo di avere la fortuna quest’autunno di recarci negli Stati Uniti per almeno una settimana. Scegliendo Saily possiamo fare affidamento su una serie di piani con Giga illimitati, oppure in alternativa su pacchetti dati per un tot di giorni. Ecco una breve panoramica.

Piani con Giga illimitati per gli Stati Uniti

  • 15,99 euro per 5 giorni con Giga illimitati
  • 21,99 euro per 7 giorni con Giga illimitati
  • 30,49 euro per 10 giorni con Giga illimitati
  • 40,99 euro per 15 giorni con Giga illimitati
  • 50,49 euro per 20 giorni con Giga illimitati
  • 55,99 euro per 25 giorni con Giga illimitati
  • 60,49 euro per 30 giorni con Giga illimitati

Piani con pacchetti Giga per gli Stati Uniti

  • 1 Giga per 7 giorni al prezzo di 3,49 euro
  • 3 Giga per 30 giorni al prezzo di 7,99 euro
  • 5 Giga per 30 giorni al prezzo di 12,49 euro
  • 10 Giga per 30 giorni al prezzo di 20,49 euro
  • 20 Giga per 30 giorni al prezzo di 32,99 euro

Ogni piano illimitato include 5 Giga al giorno senza limiti di velocità. Nell’eventualità si riuscissero a consumare 5 Giga nell’arco di un solo giorno, si potrebbe comunque navigare fino a 1 Mbps.

Pagina offerta Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Internet senza Internet: HERMES invia dati e voce via onde corte a migliaia di chilometri
Internet

Internet senza Internet: HERMES invia dati e voce via onde corte a migliaia di chilometri
eSIM per un viaggio all'estero in autunno a partire da 3,49€ con Saily
Offerte

eSIM per un viaggio all'estero in autunno a partire da 3,49€ con Saily
EU KIDS Act: l'UE cambia social, chatbot AI e videogiochi per i minori
Internet

EU KIDS Act: l'UE cambia social, chatbot AI e videogiochi per i minori
Phishing invisibile: i caratteri Unicode nascondono le esche ai controlli
Internet

Phishing invisibile: i caratteri Unicode nascondono le esche ai controlli
Link copiato negli appunti