Pidgin 3.0 rilasciata la versione pre-alpha

Il team di sviluppo dietro il famoso client di messaggistica istantanea Pidgin ha appena svelato la prima versione sperimentale di Pidgin 3.0. questa nuova versione segna la fine di una pausa di 16 anni nello sviluppo di tale software. Va comunque notato che questa versione pre-alpha (ufficialmente etichettata come 2.90.0) è ben lungi dall’essere pronta per il grande pubblico. Tuttavia, indica un progresso sostanziale verso la versione ufficiale 3.0, ormai certamente in arrivo. Tra le principali novità di questa versione vi è un lavoro preliminare di traduzione in diverse lingue. Inoltre, il codice è stato rinnovato per essere più accessibile, con l’obiettivo di attrarre nuovi collaboratori. Con la versione pre-alpha di Pidgin 3.0, il client di messaggistica usa adesso Meson per la compilazione. Inoltre, alcuni componenti interni sono stati sostituiti da librerie esterne nuove o esistenti. Infine, gli sviluppatori hanno confermato che non verrà riscritta alcuna parte in Rust.

Pidgin 3.0: le altre novità della versione pre-alpha

Nella nuova versione pre-alpha di Pidgin 3.0 gli sviluppatori hanno rimosso temporaneamente l’interfaccia text-based Finch. Il team potrebbe reintrodurla in un secondo momento. L’interfaccia del client è invece ora passata a GTK4 e Adwaita, che dovrebbero essere comunque migliorati. Per semplificare le modifiche future, gran parte dell’interfaccia è generata da XML di GTK Builder. Inoltre, il nuovo aggiornamento combina l’elenco dei contatti e le finestre di conversazione in un’unica finestra dell’interfaccia. A quanto pare, ad oggi non sono presenti dei miglioramenti per quanto riguarda l’accessibilità. Considerando che si tratta soltanto di una versione sperimentale, il team ha deciso di introdurli quando il design dell’interfaccia utente verrà finalizzato. L’update ha aggiornato anche la libreria libpurple. Alcune API sono state rinominate, GPlugin ora gestisce i plugin, è stata introdotta una nuova architettura basata su GObject, è stato rimosso il codice specifico di Windows e tanto altro.

Pidgin 3.0 ha aggiornato i moduli di protocollo, spostandoli in una directory chiamata “protocols” di livello superiore. I protocolli classici sono stati rimossi, consentendo sostituzioni moderne in fase di sviluppo attivo. Ad esempio, Bonjour è adesso basato sulla nuova libreria XMPP chiamata Xeme (attualmente non funzionante, funge da stub iniziale) e IRCv3 è stato implementato tramite Ibis (una libreria IRCv3) con supporto SASL da HASL. Quest’ultimo Include supporto per miglioramenti IRC come account-tag, negoziazione delle capacità, id dei messaggi e digitazione del tag solo client. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il changelog ufficiale con tutte le modifiche. Gli utenti interessati possono già scaricare Pidgin 3.0 Experimental 1 da SourceForge. Il file “README” nel pacchetto offre istruzioni dettagliate per coloro che hanno intenzione di compilare dal codice sorgente.