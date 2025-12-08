Pixel 10: con aggiornamento di dicembre prestazioni senza precedenti

L’aggiornamento di dicembre 2025 per i dispositivi Pixel 10 rappresenta uno degli interventi più significativi dell’anno nel panorama della sicurezza e delle prestazioni dei telefoni Google.

Oltre alle svariate vulnerabilità corrette, si parla di un impressionante incremento delle prestazioni grafiche del 32%, un miglioramento sostanziale dell’autonomia della batteria e la risoluzione dei principali problemi di stabilità.

La novità tecnica più rilevante riguarda l’implementazione del Garbage Collector CMC (Generational Concurrent Mark-Compact), un nuovo sistema di gestione della memoria che riduce drasticamente l’uso della CPU. Questo componente rappresenta un salto qualitativo nella filosofia di ottimizzazione di Google e garantisce benefici tangibili soprattutto ai possessori di Pixel 10, che segnalano animazioni più veloci, navigazione più fluida e un sensibile abbattimento dei problemi di surriscaldamento.

La tecnologia CMC consente di distribuire il carico computazionale in modo più intelligente, liberando risorse preziose per le applicazioni in primo piano e riducendo gli sprechi energetici durante le operazioni di background. Parallelamente, il chip Tensor G5 riceve ottimizzazioni dedicate che si riflettono immediatamente nelle attività quotidiane. La fluidità del multitasking, la gestione della posta elettronica e la navigazione web risultano notevolmente più immediate e reattive, trasformando l’esperienza d’uso in modo percettibile anche per chi non ha particolari esigenze di computing intenso.

Garbage Collector CMC e non solo: piccola rivoluzione per i Pixel 10

I benchmark di Geekbench registrano un salto impressionante nel rendering grafico: lo score OpenCL del test GPU passa da 3.063 a 4.061, confermando i progressi significativi del Tensor G5. Questo incremento netto nelle prestazioni grafiche posiziona il Pixel 10 in una fascia più competitiva rispetto alle generazioni precedenti.

Tuttavia, resta un divario prestazionale rispetto ai competitor nel segmento gaming intenso, una limitazione che Google riconosce ma che non compromette l’eccellenza nei compiti di tutti i giorni. Per chi utilizza il telefono in contesti professionali o per attività di intrattenimento tradizionale, il miglioramento è tangibile e sostanziale.

Tra i fix più apprezzati dagli utenti figurano la risoluzione dello sfarfallio dello schermo, i blocchi improvvisi e gli oscuramenti indesiderati che affliggevano il Pixel 10. Corretti anche l’indicatore di carica che visualizzava spazi vuoti o punti interrogativi, il malfunzionamento del limite di carica all’80% e i problemi di connessione Bluetooth con accessori incompatibili. Questi problemi, sebbene apparentemente minori, incidevano sensibilmente sulla qualità della vita quotidiana con il dispositivo, e la loro risoluzione rappresenta un ritorno alla stabilità attesa.