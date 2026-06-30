Google Pixel con foto sfocate? Il problema può essere nei 12 MP predefiniti

Una foto sfocata scattata con uno smartphone Google Pixel non porta subito a pensare a un’impostazione sbagliata. Viene più naturale pulire il vetro della fotocamera, controllare la cover, dare la colpa a una lente sporca o a un riflesso. Eppure, con gli smartphone di oggi la qualità dell’immagine non dipende solo dal sensore, ma anche dalle scelte automatiche dell’app Fotocamera. Il telefono può montare un sensore principale da 50 megapixel e, allo stesso tempo, produrre file da circa 12 megapixel per impostazione predefinita.

Google ha costruito la reputazione fotografica dei suoi Pixel su un’idea precisa: usare hardware solido, ma soprattutto tanta elaborazione computazionale. Dal Pixel 2 in poi, funzioni come HDR+, Night Sight, Super Res Zoom, fusione di più esposizioni e riduzione del rumore hanno fatto percepire i Pixel come telefoni capaci di ottenere immagini molto convincenti anche senza sensori enormi. Con i modelli Pro più recenti, però, si è aggiunto un altro livello: i controlli professionali permettono di scegliere la risoluzione dello scatto, passando dalla modalità standard da 12 MP alla modalità ad alta risoluzione da 50 MP.

I Pixel Pro recenti integrano una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da sensori ad alta risoluzione per ultra-grandangolo e teleobiettivo nonché zoom ottico 5x. Nella modalità automatica, però, l’app Pixel Camera tende a usare l’output a 12 MP perché sfrutta il cosiddetto pixel binning: più fotodiodi del sensore contribuiscono a formare un singolo pixel finale, con benefici evidenti in condizioni di scarsa illuminazione e con tempi di elaborazione più rapidi. Il risultato può apparire più pulito e meno rumoroso, ma non sempre più dettagliato. Se si fotografa un paesaggio ricco di texture, una facciata, un documento, un panorama urbano o una scena con elementi fini, la modalità a 50 MP può restituire una nitidezza superiore.

Perché una foto da 12 MP può sembrare meno nitida su un Pixel Pro

La modalità 12 MP nasce per essere la scelta più sicura nella maggior parte delle situazioni: scatto più veloce, minore peso del file, elaborazione più rapida, migliore resa quando la luce cala. Google non la imposta come predefinita per caso: un’immagine da 12 MP ottenuta da un sensore da 50 MP può avere ottima gamma dinamica, meno rumore e colori coerenti; spesso, guardandola sul display del telefono o condividendola sui social, risulta più che sufficiente.

Come osservato nell’introduzione, il risultato può invece essere insoddisfacente quando l’utente si aspetta il massimo livello di dettaglio.

Sui Pixel, come su molti altri smartphone con sensori Quad Bayer o architetture simili, l’output finale dipende dalla combinazione di ottica, sensore, stabilizzazione, autofocus, esposizione, algoritmi di sharpening e riduzione del rumore. Una foto può apparire “impastata” non perché il sensore abbia poca risoluzione, ma perché il software ha scelto di proteggere la scena da rumore digitale, micromosso o artefatti. A volte ci riesce benissimo. Altre volte, soprattutto in piena luce, l’utente nota che il telefono avrebbe potuto spingersi oltre.

Dove si trova l’opzione 50 MP nell’app Fotocamera

Sui modelli Pixel Pro compatibili, la modifica non passa dalle impostazioni generali di Android. Bisogna aprire l’app Pixel Camera, toccare l’icona delle impostazioni in basso a sinistra e accedere alla scheda Pro. Qui compare il controllo Risoluzione, che permette di scegliere tra 12 MP e 50 MP. Google stessa indica questo percorso nella documentazione di supporto per attivare gli scatti ad alta risoluzione.

I controlli Pro sono riservati ai Pixel Pro perché questi dispositivi montano un comparto fotografico più completo e offrono funzioni pensate per chi vuole intervenire in modo più consapevole sullo scatto. Oltre alla risoluzione, sui modelli Pro si trovano controlli per parametri come messa a fuoco, ISO, tempo di scatto e bilanciamento del bianco, almeno nelle modalità supportate dall’app.

Passare a 50 MP, ovviamente, non trasforma d’un colpo il Pixel in una fotocamera mirrorless: l’obiettivo ha comunque dimensioni molto piccole rispetto a quelle di una macchina fotografica dedicata, il sensore deve convivere con limiti fisici severi e l’elaborazione software rimane determinante. Però la modalità Hi-Res consente al telefono di conservare più informazioni spaziali: dettagli su foglie, mattoni, scritte lontane, trame dei tessuti, profili degli edifici. È qui che la differenza diventa visibile, soprattutto se si ritagliasse l’immagine dopo lo scatto.

Più dettaglio, ma anche più spazio occupato

La modalità 50 MP ha un costo: le immagini acquisite possono occupare da 3 a 5 volte più spazio rispetto agli scatti standard.

Il valore preciso cambia in base alla scena, al formato, alla compressione JPEG, all’eventuale uso di RAW + JPEG e alla quantità di dettaglio presente nell’immagine. Una foto di un cielo uniforme pesa meno di una foto piena di foglie, cartelli e superfici complesse.

Uno scatto ad alta risoluzione richiede inoltre più dati da leggere dal sensore e più lavoro di elaborazione. Su un telefono recente la differenza non rende la funzione inutilizzabile, ma si nota: dopo lo scatto può comparire un leggero ritardo e in alcune situazioni il telefono chiede più stabilità. Se il soggetto si muove, se la luce è poca o se la mano non è ferma, i 50 MP possono addirittura produrre un risultato meno convincente di quello standard.

Come anticipato in precedenza, passare a 50 MP ha senso quando la luce è buona e la scena contiene dettagli fini. Per una cena al chiuso, un bambino che corre, un animale in movimento o una foto notturna, la modalità 12 MP spesso resta la scelta migliore. Per un panorama, un monumento, una foto diurna di viaggio o un’immagine che si intende ritagliare, la modalità ad alta risoluzione merita almeno una prova.

Cover, protezioni lente e app di terze parti: gli altri colpevoli

L’impostazione della risoluzione non rappresenta l’unica causa possibile di immagini morbide, ovvero foto poco incise, con dettagli non perfettamente netti, bordi meno definiti e una sensazione generale di leggera sfocatura o impastamento.

Una cover con bordo troppo alto, una protezione in vetro sulle lenti o un accessorio non perfettamente allineato possono introdurre riflessi, perdita di contrasto e problemi di messa a fuoco. Le protezioni per il modulo fotografico sembrano una buona idea, soprattutto su telefoni costosi, ma spesso aggiungono uno strato ottico di qualità inferiore davanti a lenti progettate con tolleranze molto strette.

Anche le app social meritano attenzione: scattare direttamente da Instagram, Snapchat, TikTok o altre applicazioni può ridurre la qualità per diversi motivi. Per via della compressione più aggressiva, per l’accesso meno completo alle API della fotocamera, gestione diversa di HDR, zoom e stabilizzazione.

La soluzione migliore resta la più semplice: scattare con Pixel Camera e poi importare l’immagine nell’app desiderata. Si evita così che il software della piattaforma social faccia da intermediario proprio nel momento più delicato, cioè l’acquisizione.

Ci sono infine cause banali ma piuttosto comuni: cache dell’app corrotta, bug temporanei, aggiornamenti beta, autofocus che aggancia il punto sbagliato, lente effettivamente sporca, umidità o ditate sul vetro.

Quando usare davvero il teleobiettivo 5x

Se prendiamo in esame, ad esempio, il teleobiettivo 5x del Pixel 10 Pro non è possibile non considerarlo un valido alleato per ottenere scatti più nitidi in determinate condizioni.

Molti utenti usano lo zoom digitale con leggerezza, pizzicando lo schermo fino a trovare l’inquadratura desiderata. Su un modello Pro, però, il passaggio al 5x ottico cambia la qualità della base di partenza.

Il teleobiettivo può produrre immagini molto pulite quando la luce è sufficiente e il soggetto si trova alla distanza giusta. Per ritratti, dettagli architettonici, insegne, particolari di un paesaggio o soggetti non troppo vicini, può risultare persino più convincente dello scatto 1x ritagliato.

Il consiglio pratico è osservare il risultato, non solo il numero sullo schermo. Se lo scatto a 5x appare più contrastato e naturale, conviene usarlo. Se invece compaiono rumore, acquerello digitale o perdita di dettaglio, meglio avvicinarsi fisicamente al soggetto oppure tornare a 1x e ritagliare con moderazione. La fotografia da smartphone resta una continua “trattativa” tra fisica e software.