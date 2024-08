Per motivi abbastanza scontati, nel corso dell’ultimo evento Google ad aver attirato maggiormente l’attenzione sono stati gli smartphone della gamma Pixel 9 e le loro novità hardware e software, come le inedite funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. In realtà, c’è stato anche un importante annuncio per tutti coloro che vogliono un dispositivo hi-tech anche al polso. Si parla ovviamente del Pixel Watch 3.

Meglio non danneggiare il Google Pixel Watch 3

Dispositivi come smartphone, tablet, notebook e smartwatch possono danneggiarsi: cadute, urti, batterie che si esauriscono e così via. Per chiunque voglia cimentarsi con il fai-da-te, esistono siti come iFixit che spiegano con dettagliate guide come aprire un dispositivo e sostituire il componente difettoso. E proprio iFixit assegna a ogni gadget tecnologico un punteggio di riparabilità che va da 0 a 10, dove 0 sta per “irreparabile” e 10 per “molto facile da riparare”.

Ebbene, in base a quanto appena detto, al nuovo Google Pixel Watch 3 si dovrebbe assegnare il punteggio più basso, perché, come fatto notare dalla redazione di Android Authority, lo smartwatch non può essere riparato. La conferma è arrivata da un portavoce del colosso di Mountain View, che a domanda precisa ha risposto che, in caso di danni, l’utente deve contattare l’assistenza clienti per verificare le opzioni di sostituzione perché la riparazione non è prevista.

Sostituzione DIY della batteria? Impossibile. Nuovo display? Impossibile anche questo. Non sono chiare le motivazioni dietro la scelta di Google, che è stata già giudicata negativamente da chi ha a cuore la salute del pianeta, dal momento che molte unità finiranno direttamente in discarica, anche per danni non particolarmente gravi.

Per quanto riguarda le novità introdotte, lo smartwatch Google di ultima generazione arriva in due misure (41 e 45mm), con uno schermo Actua più luminoso e reattivo, una batteria con 24 ore di autonomia e migliorate funzionalità per il monitoraggio dell’attività fisica e la salute. Il prezzo di partenza per il mercato italiano è di 399 euro.