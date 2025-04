Aggiornamento di aprile per Pixel Watch: Wear OS 5.1 e correzione bug

Google ha annunciato un importante aggiornamento per i suoi smartwatch Pixel Watch, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. Questo aggiornamento, identificato dal codice BP1A.250305.019.W8, porta con sé il ripristino dell’algoritmo originale per il conteggio dei passi e l’introduzione del sistema operativo Wear OS 5.1 su tutti i modelli della gamma.

La decisione di ripristinare l’algoritmo precedente per il conteggio dei passi è stata presa per risolvere un bug che comprometteva l’accuratezza delle misurazioni. Il sistema di conteggio introdotto, pur pensato per migliorare le performance, aveva generato risultati anomali, con Google che ha deciso di fare un passo indietro e tornare al metodo precedente.

Pixel Watch abbraccia Wear OS 5.1: cosa cambia

La novità più significativa è l’estensione di Wear OS 5.1, basato su Android 15, a tutti i dispositivi Pixel Watch, compresi quelli che erano rimasti fermi a versioni precedenti, come quella di novembre 2024. Questo aggiornamento offre nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui una maggiore stabilità e performance ottimizzate, rendendo l’esperienza complessiva più fluida.

Per chi aveva già aggiornato i propri dispositivi con le versioni di marzo o aprile (BP1A.250305.019.W7), questa nuova release rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di stabilità e prestazioni.

Un aspetto particolarmente interessante di questo aggiornamento è il suo impatto sui dispositivi rimasti fermi alle versioni più vecchie. Gli utenti che utilizzano versioni arretrate riceveranno un “doppio salto” tecnologico, ottenendo sia le migliorie introdotte a marzo che quelle di aprile in un unico aggiornamento. Questo consente di ridurre significativamente il divario tecnologico con i modelli più recenti.

La distribuzione dell’aggiornamento aprile avverrà in modo graduale nelle prossime settimane. Le tempistiche varieranno in base al modello e a dove si trova l’utente. Come confermato da Google, tutti i possessori di Pixel Watch interessati riceveranno una notifica sul proprio dispositivo quando l’aggiornamento sarà disponibile per il download.