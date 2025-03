Apple risolve finalmente il problema delle sveglie su Apple Watch

Apple Watch è, senza ombra di dubbio, un ottimo prodotto. Nonostante ciò, un recente bug ha causato non poco malumore tra gli utenti.

Stiamo parlando della sveglia integrata che, a causa di un errore, non suona quando il dispositivo è impostato in modalità silenziosa. A distanza di più di due mesi, Apple sta per risolvere il bug attraverso il rilascio di watchOS 11.4.

Le intenzioni della compagnia di Cupertino sono state svelate dalle note di rilascio della build RC (Release Candidate) di watchOS 11.4, a conferma di come la correzione sia ormai imminente. Nella documentazione si legge come sarà resa disponibile agli utenti “Un’opzione per consentire alla sveglia di suonare anche in modalità silenziosa“.

Sveglie su Apple Watch? Ora sarà possibile “aggirare” la modalità silenziosa

Allo stato attuale, attivare la modalità silenziosa su Apple Watch va a disabilitare qualunque tipo di suono.

In questo stato, lo smartwatch si limita fornire feedback aptico attraverso vibrazione, a prescindere dal tipo di notifica che riproduce. Se questa idea di eliminare qualunque tipo di suono può risultare apprezzabile, gli sviluppatori Apple sembrano essere però andati troppo oltre, includendo anche la sveglia tra le notifiche “silenziate”.

La stessa natura di questa funzione, a rigor di logica, dovrebbe permettere di aggirare la modalità silenziosa, cosa che non avviene. D’altro cando, una semplice vibrazione non sembra sufficiente per svegliare in modo definitivo una persona a letto (anche con l’orologio al polso).

Apple è dunque intervenuta con una nuova funzione, chiamata Break Through Silent Mode, che consente agli utenti di abilitare i segnali audio per gli avvisi di sveglia. Sarà disponibile come interruttore dedicato e potrà essere attivata o disattivata per ogni singolo allarme impostato.

Se questa introduzione risulta molto utile per i possessori di Apple Watch, questa non è di certo l’unica novità legata a watchOS 11.4 che, a quanto pare, proporrà diverse soluzioni per migliorare l’esperienza utente e rendere il dispositivo ancora più personalizzabile.