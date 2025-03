Pixel Weather, funzione popolare scomparsa nel nulla: che fine ha fatto?

Come notato e poi segnalato da diversi utenti, Google sembra aver rimosso la funzione Weather Map dell’app Pixel Weather.

Sono diversi i messaggi su Reddit e forum della community che segnalano la misteriosa scomparsa, che sembrerebbe essere legata a una modifica lato server. Ciò significa che l’app non ha di fatto ottenuto alcun aggiornamento ufficiale tramite Play Store, il che aumenta l’alone di mistero che avvolge tale modifica.

Weather Map è un’aggiunta relativamente recente, essendo disponibile in Europa (così come in USA, Regno Unito e Giappone) solo lo scorso mese di agosto.

Pixel Weather “perde” Weather Map: ancora nessuna comunicazione ufficiale da Google

La funzionalità in questione lavorava come una mappa radar tradizionale, proponendo agli utenti previsioni di precipitazioni con un margine di 6 ore, il tutto tracciando i movimenti delle nuvole. Questo strumento era ritenuto uno dei più utili nel contesto di Weather Map e, la sua scomparsa, ha lasciato indispettiti i tanti che si affidavano ai suoi dati.

La scheda relativa non è più visibile in nessuna posizione e, almeno al momento, Weather Map non è accessibile in alcun modo. Allo stato attuale, non essendo ancora state diffuse dichiarazioni ufficiali, non è dato sapere se si tratti di un’eliminazione volontaria di Google o di un semplice errore, anche se nei prossimi giorni è probabile che la compagnia chiarisca quanto accaduto. Per fortuna, tutte le altre sezioni dell’app sono rimaste intatte, da AI Weather Report a 10-day Forecast, fino a AI Weather Report.

Lo scorso autunno Pixel Weather ha introdotto una funzione molto utile per chi soffre di allergia, con una funzione che permette di conoscere la quantità di polline presente nell’aria con un margine di 3-5 giorni d’anticipo.