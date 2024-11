Pixel Weather: novità molto interessante per chi soffre di allergia

Come preannunciato in occasione del Pixel Drop dello scorso mese di ottobre, l’app Pixel Weather ha ottenuto due implementazioni molto interessanti.

La prima potrebbe risultare molto utile a chi soffre di allergia: stiamo parlando di una scheda che offre il conteggio dei pollini nell’aria. Questa è collocata in fondo al feed e presenta opzioni specifiche per diverse sostanze allergeniche (con voci come Albero, Erba o Erbacce). Selezionando la scheda appena citata, l’utente può accedere a una previsione dei 3-5 giorni successivi riguardo la presenza di pollini nella zona, con dati specifici a riguardo.

Sebbene la nuova funzione sia implementata solo in alcuni territori, per una volta possiamo ritenerci fortunati: l’Italia, così come Francia, Germania e Regno Unito, figurano tra i paesi coperti. Questa non è comunque l’unica nuova implementazione che interessa Pixel Weather.

Analisi dei pollini e vibrazioni meteo immersive: novità interessanti per Pixel Weather

L’altra novità riguarda le cosiddette “vibrazioni meteo immersive“, una funzione di cui si parlava già il mese scorso. Stiamo parlando di una sorta di feedback tattili per quanto riguarda le animazioni meteo di sfondo generate dall’Intelligenza Artificiale di Pixel Weather.

Le vibrazioni proposte si adattano all’intensità delle precipitazioni e, secondo quanto emerso, risultano attive di default su dispositivi Pixel 8 e successivi, anche se disattivabili manualmente dalle impostazioni.

Come sottolineato da Google, la funzione può essere automaticamente disattivata in caso di condizioni meteorologiche considerate critiche o quando il dispositivo viene impostato sulla modalità Risparmio batteria.

Pixel Weather ha fatto parlare di sé qualche giorno fa quando è stato annunciato l’ampliamento dei modelli di smartphone supportati, visto che la compagnia di Mountain View ha permesso all’app di funzionare anche su Pixel 6.