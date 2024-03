Play Store, nuovo aggiornamento: gli utenti potranno scaricare più app in contemporanea

Chiunque abbia utilizzato uno smartphone o un qualsiasi dispositivo Android molto probabilmente si sarà trovato a scaricare contenuti all’interno del Play Store di Google. L’intento di trovare e installare nuove app o aggiornare quelle già esistenti è stato il motivo della visita al celebre market.

Tuttavia, nel caso in cui qualcuno avesse provato ad installare più app in contemporanea, avrà certamente notato l’ingorgo: il Play Store infatti non consente il download in simultanea. I contenuti scelti per essere scaricati, vengono installati sullo smartphone uno alla volta, provocando una grande attesa.

Non conta a quel punto la rapidità della propria connessione: non c’è altro da fare che attendere che la coda si esaurisca e di certo non avverrà velocemente. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni, questa situazione potrebbe finalmente cambiare per la gioia degli utenti.

Il Play Store di Google pronto a concedere il download in contemporanea

Qualche anno fa ci fu un periodo in cui si cominciò a parlare insistentemente della volontà di Google di fare un esperimento. L’azienda voleva provare a concedere il download in contemporanea delle app e dei giochi dal Play Store. Nulla di tutto ciò però è stato mai testato ma ora potrebbe essere la volta buona.

Ben presto gli utenti potrebbero essere in grado di installare più app contemporaneamente dal Google Play Store. A mostrare conferme è la versione 40.0.13 del market di Google che ha introdotto dei flag sperimentali che suggeriscono la tanto attesa funzionalità riservata ai download. Sebbene sia ancora tutto in fase di test, ci sono già le prime indicazioni sul funzionamento.

Sembra che scaricare più app o più giochi in contemporanea funzioni, almeno per il momento. Sfortunatamente, come riportano le indiscrezioni, questa funzionalità sembra limitata all’installazione di nuovi contenuti. Non funzionerebbe infatti nel caso in cui si volesse aggiornare app già presenti sul dispositivo.

La volontà di Google questa volta sembra chiara e gli utenti non attendono altro: una grande comodità a breve potrebbe fare il suo esordio su Android.