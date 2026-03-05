Google Play Store segnala le app Android che consumano troppa batteria

La durata della batteria rappresenta uno dei parametri più “delicati” quando si parla di esperienza d’uso con uno smartphone. I dispositivi moderni integrano sistemi di gestione energetica sempre più sofisticati, ma l’efficienza reale dipende anche dal comportamento delle applicazioni installate. Per questo motivo Google ha deciso di introdurre un meccanismo pubblico di segnalazione nel Google Play Store per rendere palese quali sono le app che consumano energia in modo anomalo. A partire da marzo 2026, alcune app Android possono essere accompagnate da un avviso visibile agli utenti in caso di pattern di utilizzo che comportano un consumo eccessivo della batteria.

La misura nasce da un lavoro di evoluzione delle metriche di qualità introdotte negli anni da Google attraverso il sistema Android vitals, integrato nella Play Console. Tale piattaforma analizza in forma aggregata dati tecnici provenienti da milioni di dispositivi Android per individuare comportamenti problematici nelle app pubblicate sullo store.

Il ruolo delle metriche Android vitals nella qualità delle app

Storicamente, gli indicatori principali includevano crash percepiti dagli utenti e blocchi dell’interfaccia (ANR). Più recentemente, il consumo energetico è diventato una componente centrale per la valutazione delle app, anche perché il numero medio di applicazioni installate su uno smartphone supera spesso le 80 unità, aumentando la probabilità che attività in background riducano drasticamente l’autonomia quotidiana del dispositivo.

Il nuovo sistema di segnalazione si concentra in particolare su un meccanismo interno di Android chiamato partial wake lock, una funzione del framework energetico che consente alle applicazioni di mantenere attivo il chip del dispositivo anche quando lo schermo è spento.

L’uso di questa capacità è legittimo in molti scenari, come la riproduzione musicale o il trasferimento di dati avviato dall’utente. Tuttavia, quando gestito in modo inefficiente, può impedire al dispositivo di entrare negli stati di sospensione a basso consumo, causando un rapido consumo della batteria.

Quando un’app è considerata energivora da Google

Google ha definito una soglia tecnica precisa per stabilire quando l’utilizzo dei wake lock diventa problematico. Una sessione è classificata come eccessiva quando un’app mantiene wake lock per oltre 2 ore cumulative in un periodo di 24 ore mentre lo schermo è spento. Se tale condizione si verifica in più del 5% delle sessioni dell’app negli ultimi 28 giorni, si supera la soglia di comportamento scorretto definita dalla piattaforma. In quel caso l’applicazione entra nella categoria delle app con consumo energetico anomalo.

Il calcolo tiene conto soltanto dei wake lock che non rientrano tra quelli considerati giustificati. Alcuni scenari sono infatti esclusi dall’analisi, perché offrono un beneficio evidente per l’utente. Tra questi figurano la riproduzione audio in background, alcune operazioni di geolocalizzazione e i trasferimenti di dati avviati direttamente dall’utente.

In queste situazioni mantenere attivo il SoC è necessario per garantire il funzionamento corretto dell’applicazione.

Al superamento della soglia, il Play Store può adottare diverse misure. La più visibile per gli utenti consiste nell’inserimento di un avviso nella pagina dell’applicazione che segnala un consumo energetico superiore alle aspettative. Parallelamente, Google può ridurre la presenza dell’app nei canali che facilitano la scoperta dell’applicazione sullo store, come raccomandazioni automatiche o risultati evidenziati nelle ricerche.

Come gli sviluppatori possono individuare il problema

Per aiutare i programmatori di app Android ad evitare penalizzazioni, Google ha potenziato gli strumenti diagnostici disponibili nella Play Console.

Il pannello dedicato agli eccessivi wake lock mostra ora tabelle dettagliate con i nomi dei wake lock utilizzati dall’app e statistiche come le durate P90 e P99, indicatori che permettono di identificare i casi in cui alcune sessioni presentano tempi anormalmente lunghi.

Quando i valori indicati superano i 60 minuti, è probabile che una parte del codice mantenga attivo il processore più del necessario. Gli sviluppatori possono quindi replicare il comportamento in ambiente locale utilizzando strumenti di profiling energetico disponibili in Android Studio, tra cui Energy Profiler e strumenti di tracing del framework.

Un’altra causa frequente riguarda librerie di terze parti che acquisiscono wake lock senza un controllo esplicito da parte dello sviluppatore. SDK per pubblicità, sistemi di analytics o componenti di sincronizzazione possono mantenere attive operazioni in background per periodi prolungati. In questi casi la soluzione passa spesso attraverso aggiornamenti della libreria o una gestione più attenta del ciclo di vita dei servizi.

Implicazioni per l’ecosistema Android

L’introduzione degli avvisi energetici nel Play Store rappresenta un cambiamento importante nella gestione della qualità delle applicazioni Android.

Fino a pochi anni fa le metriche energetiche erano strumenti interni utilizzati dagli sviluppatori; ora diventano un elemento visibile anche agli utenti finali, con conseguenze dirette sulla reputazione delle app.

Il meccanismo introduce una forma di pressione pubblica che potrebbe migliorare l’efficienza energetica complessiva della piattaforma. Applicazioni mal progettate o che abusano delle attività in background rischiano di perdere visibilità nello store, mentre quelle ottimizzate potrebbero beneficiare di una maggiore fiducia da parte degli utenti.

Per gli sviluppatori Android la gestione del consumo energetico diventa quindi una componente sempre più centrale del ciclo di sviluppo. Oltre alla stabilità e alla sicurezza, l’efficienza della batteria entra ufficialmente tra i fattori che determinano il successo di un’applicazione all’interno del Play Store.