Playlist infinite e novità ogni giorno: prova Apple Music senza costi per un mese

Immagina: svegliarti al mattino, aprire il telefono e avere la colonna sonora perfetta già pronta per accompagnarti. Che tu stia andando al lavoro, cucinando la cena o semplicemente ballando in pigiama davanti allo specchio, su Apple Music c’è sempre la playlist giusta che ti aspetta.

E la notizia bomba è questa: puoi provarlo gratis per 30 giorni. Un mese intero di musica senza limiti, senza interruzioni e senza spendere un euro.

Apple Music è unico: scopri perché

Perché non è solo un’app, è come avere un DJ personale che conosce i tuoi gusti meglio di te:

Playlist infinite e sempre aggiornate – dalle hits del momento ai pezzi vintage che non passano mai di moda.

Scopri nuovi artisti ogni giorno – qui le novità non finiscono mai, la musica si rinnova continuamente.

Colonna sonora su misura – allenamento, relax, feste o studio: c’è una playlist pronta per ogni momento.

Niente pubblicità fastidiose – solo musica, tutta per te.

Hai appena comprato un nuovo iPhone, iPad o Mac? Allora la festa è ancora più grande: i 30 giorni gratuiti di Apple Music sono tuoi automaticamente, senza bisogno di fare nulla. È come ricevere un regalo extra con il tuo dispositivo, pronto a trasformare subito le tue giornate in musica. I tuoi 30 giorni gratis sono come un biglietto VIP per un concerto senza fine: puoi ascoltare quello che vuoi, quando vuoi e dove vuoi. E non serve essere esperti di tecnologia: bastano due click e sei dentro al mondo Apple Music. Provarlo non costa nulla, ma ti regala tanto: emozioni, energia, ricordi e, soprattutto, la possibilità di scoprire canzoni che non sapevi nemmeno di amare. Dopo un mese ti chiederai: “Ma come facevo senza?” Apple Music è la tua nuova colonna sonora. Parti oggi, ascolta gratis per 30 giorni e lasciati sorprendere da un mondo di musica senza confini.