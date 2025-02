PlayStation: Sony risarcisce gli utenti con un regalo sullo Store

Tanti utenti sono rimasti spiazzati dai problemi tecnici che hanno attanagliato il PlayStation Store durante il periodo natalizio. Con qualche settimana di ritardo però ecco la risposta di Sony che di certo piacerà al suo pubblico: ci sarà un regalo direttamente sullo Store.

La questione riguarda il 24 dicembre 2024, con diversi utenti che si sono ritrovati di fronte ad un errore di sistema provando a riscattare un codice promozionale. In questo modo, l’operazione non è stata completata e proprio per questo disagio, Sony ha deciso di regalare un omaggio di 10 dollari sul portafoglio digitale di ognuno degli utenti coinvolti.

Si tratta quindi di una scelta importante da parte dell’azienda, che vuole salvaguardare il suo status e soprattutto il suo buon nome di fronte al suo pubblico. Gli appassionati del mondo PlayStation dunque potranno beneficiare di una sorta di buono sconto per acquistare qualsiasi cosa disponibile sullo Store.

Un risarcimento per tutti, anche se il buono è salvo

Secondo le prime segnalazioni, Sony sta distribuendo il credito anche a chi è comunque riuscito a recuperare il proprio voucher. Questo suggerisce che l’azienda ha deciso di compensare tutti coloro che hanno incontrato problemi, indipendentemente dal fatto che abbiano perso effettivamente il buono.

La mossa arriva mentre molti utenti stanno ancora aspettando l’estensione di cinque giorni del servizio PS Plus, promessa da Sony dopo il grande blackout del PSN di febbraio. Per il momento, però, l’azienda sta gestendo solo i risarcimenti legati ai problemi di Natale, quindi potrebbe volerci ancora del tempo prima che la prolungata validità degli abbonamenti venga effettivamente applicata.

Chi non ha ricevuto ancora il buono sconto, dovrà solo attendere in quanto Sony lo sta distribuendo in maniera graduale a tutti.

Un gesto apprezzato, ma che lascia aperta la questione di quanto tempo servirà per risolvere tutte le compensazioni ancora in sospeso.