PlayStation 5: ecco quante ne ha vendute precisamente Sony ad oggi

Molti utenti si stanno chiedendo quante PlayStation 5 ha venduto Sony fino ad oggi e quanto ha guadagnato. Effettivamente i numeri sono davvero eccezionali per il colosso, il quale ha appena chiuso ufficialmente il miglior trimestre della sua storia. Solo negli ultimi tre mesi del 2024 infatti Sony ha venduto un numero incredibile di 9,5 milioni di PlayStation 5.

L’anno prima, nel 2023, i numeri erano stati ugualmente eccezionali, ma con 1,3 milioni di unità in meno. Ad oggi dunque il totale delle PlayStation 5 vendute in tutto il mondo è di 74,9 milioni. A contribuire in maniera significativa è stato sicuramente il nuovo modello Pro, che dallo scorso autunno sta andando a gonfie vele.

Con questi numeri, la PS5 è ormai vicinissima ai traguardi di PS4, distanziata di appena 1,5 milioni di unità nello stesso arco temporale, confermando una crescita costante del mercato.

Crescono anche i profitti e le vendite di giochi in casa PlayStation

Il grande successo che l’ultima consolle di Sony sta avendo vede ovviamente crescere anche i ricavi dell’azienda. Si parla infatti i profitti che superano di gran lunga quanto previsto in precedenza: al momento Sony avrebbe registrato infatti un totale di 3 miliardi di euro. Anche i giochi stanno dando il loro contributo e lo dimostrano i numeri che parlano di 96 milioni di titoli venduti solo nell’ultima parte del 2024. Anche qui c’è stata una crescita rispetto al trimestre precedente.

Ora, con il 2025 che entra nel vivo, ci saranno diverse novità molto interessanti per gli utenti. Sony infatti vuole lanciare dei titoli di alto livello che andranno ad interessare sempre di più il suo pubblico. Tra tutti ovviamente l’attenzione è concentrata particolarmente sul gioco più atteso degli ultimi anni, ovvero GTA 6. I numeri di questo titolo potrebbero certamente portare a nuovi record, aspetto che consoliderebbe ancor di più il dominio del mondo PlayStation in ogni parte del globo.