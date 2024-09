Questo è un periodo abbastanza turbolento per Sony e per la sua proposta videoludica. Concord si è rivelato un clamoroso fallimento, con tanto di server chiusi e rimborsi per gli utenti, Astro Bot invece ha conquistato tutti e potrebbe fare incetta di premi ai prossimi The Game Awards. In questi giorni però non si parla solo di videogiochi, ma anche di hardware, e più precisamente di PlayStation 5 Pro.

Sony, il design di PlayStation 5 Pro svelato in anticipo: errore o strategia?

Il colosso giapponese nelle ultime ore ore ha dato il via alle celebrazioni del 30° compleanno di PlayStation e tra un post sui vari social e un articolo pubblicato sul blog ufficiale, potrebbe aver involontariamente confermato i più recenti rumor riguardanti il design di PlayStation 5 Pro.

Meglio però fare prima un tuffo nel passato, e più precisamente ad una settimana fa, quando Dealabs Magazine ha condiviso uno “schizzo” del design della console di punta. Qual è la fonte? A detta della redazione, è una delle più attendibili in assoluto: la confezione di vendita di PS5 Pro.

Ebbene, con sorpresa di tutti, il look della console mostrato da Dealabs (caratterizzato da un totale di quattro strisce nere che spiccano sulle due scocche bianche), appare anche nelle immagini celebrative condivise dalla stessa Sony sui suoi canali social. Questa è una conferma a tutti gli effetti. Di seguito il banner caricato sul blog ufficiale:

Scivolone o semplice marketing? Il dubbio c’è, perché risulta difficile credere che un’azienda del calibro di Sony abbia commesso un errore così grossolano.

E allora probabilmente si tratta di una strategia per portare l’attenzione della stampa e degli utenti sulla console prossima alla presentazione, come sembra suggerire l’ultima storia caricata su Instagram, dove si legge “Your First Look 👀”. Quindi sì, un primo sguardo a PlayStation 5 Pro, non c’è dubbio.

Alla luce di ciò, sono attesi aggiornamenti da parte di Sony nel giro di poche settimane. Non resta quindi che attendere.