La chiusura definitiva di Pocket, prevista per l’ormai vicinissimo 8 luglio, segna una svolta nel contesto delle app per leggere offline.

Lanciata nel 2007 con il nome Read It Later, questa piattaforma ha rappresentato per anni un punto di riferimento per gli appassionati di lettura digitale, consentendo di salvare e consultare articoli anche senza connessione internet. Tuttavia, come comunicato agli utenti a maggio, il servizio non sarà più disponibile, costringendo i suoi utilizzatori a esplorare nuove opzioni.

Il mondo delle alternative Pocket è oggi ricco di soluzioni per chi cerca un nuovo strumento per la lettura offline. Tra le proposte più interessanti si segnalano Raindrop, Matter, PaperSpan e, per chi utilizza dispositivi Apple, Plinky e DoubleMemory. Non mancano altre opzioni valide come Recall e Wallabag, ma è Instapaper a distinguersi come il sostituto più naturale e completo per gli utenti di Pocket.

Sostituire Pocket? Perché Instapaper è la soluzione più logica

Introdotta nel 2008, Instapaper condivide molte funzionalità con l’app in chiusura, offrendo un’esperienza simile e familiare. Grazie a questa piattaforma, è possibile archiviare contenuti con un semplice clic e accedervi successivamente, anche senza una connessione attiva. Uno dei suoi principali punti di forza, particolarmente rilevante per gli ex utenti di Pocket, è la possibilità di importare l’intero archivio di articoli salvati. Questa funzione permette di trasferire anni di contenuti selezionati senza alcuna perdita di dati, rendendo il passaggio tra le due piattaforme semplice e indolore.

La flessibilità di Instapaper si estende anche alla disponibilità su diverse piattaforme. L’app è compatibile sia con dispositivi iOS che Android, garantendo un’ampia accessibilità. Gli utenti possono scegliere tra una versione gratuita, che include le funzionalità di base, e una versione premium che offre strumenti avanzati. Tra questi spiccano la ricerca testuale completa, l’archiviazione permanente e persino una funzione di text-to-speech che consente di ascoltare gli articoli salvati. Queste caratteristiche rendono Instapaper un’opzione ideale per chi cerca un’esperienza di lettura digitale versatile e personalizzabile.

La chiusura di Pocket rappresenta certamente un cambiamento significativo per molti lettori digitali, ma può anche essere vista come un’opportunità per esplorare nuove piattaforme e scoprire funzionalità innovative. Le numerose alternative disponibili oggi offrono strumenti e opzioni che possono migliorare il modo in cui gli utenti approcciano la lettura offline, rendendola ancora più accessibile, organizzata e personalizzabile.