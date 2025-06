Può un dispositivo tecnologico tradurre ciò che osserviamo in componimenti poetici? Questa è l’ambiziosa sfida della Poetry Camera, un dispositivo innovativo che non si limita a scattare fotografie, ma trasforma le scene catturate in versi poetici.

Ideata da Kelin Zhang e Ryan Mather, questa straordinaria fotocamera poetica combina sapientemente Intelligenza Artificiale e artigianato. Realizzata a mano in una microfabbrica di New York, il dispositivo è stato recentemente aggiornato integrando il modello generativo Claude 4 di Anthropic. Il cuore tecnologico del sistema è un Raspberry Pi Zero 2 W, affiancato dal modulo fotocamera Camera Module 3, racchiusi in un design sofisticato che esalta sia la funzionalità che l’estetica.

La vera magia della Poetry Camera risiede nel suo funzionamento: analizzando l’ambiente circostante attraverso sistemi di visione artificiale, è in grado di identificare oggetti, persone e scenari, trasformandoli in poesia. Gli utenti possono selezionare diversi stili poetici, tra cui haiku, sonetti, limerick o versi liberi, grazie a una manopola dedicata. Una peculiarità distintiva del dispositivo è l’assenza di memoria digitale: né immagini né testi vengono archiviati, sottolineando la natura effimera dell’esperienza e garantendo una totale privacy.

Poetry Camera: AI e poesia in salsa open source

Il progetto si distingue anche per il suo approccio democratico e open source. Questo consente agli appassionati di personalizzare i prompt o di costruire versioni personalizzate del dispositivo. Sono disponibili due varianti: una versione raffinata, pronta all’uso e pensata per un pubblico di massa, e una versione fai-da-te, basata sul prototipo originale, ideale per gli hobbisti dell’elettronica.

Attualmente, la Poetry Camera richiede una connessione Wi-Fi per funzionare, una limitazione su cui i creatori stanno lavorando per offrire maggiore flessibilità in futuro. Il dispositivo è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 699 dollari, con consegne previste per settembre 2025. Per gli appassionati della versione fai-da-te, sono disponibili istruzioni dettagliate sulla pagina GitHub ufficiale del progetto.

La Poetry Camera rappresenta un nuovo modo di interpretare la tecnologia, fondendo arte e innovazione. Questo dispositivo non solo sfida le convenzioni della fotografia tradizionale, ma invita anche gli utenti a riflettere sul potenziale poetico del mondo che li circonda.