Nel mondo della mobilità digitale, l’affidabilità degli strumenti di navigazione è ormai data per scontata.

Tuttavia, anche le applicazioni più diffuse possono celare insidie poco considerate: è il caso di Google Maps, la piattaforma leader che guida milioni di persone ogni giorno ma che, in alcuni contesti, espone gli utenti a rischi imprevisti. L’attenzione alla rapidità dei tragitti e all’aggiornamento in tempo reale del traffico si scontra infatti con una grave lacuna: la totale assenza di avvisi di sicurezza riguardanti le zone a rischio crimine.

Negli ultimi mesi, diversi episodi hanno portato alla ribalta la questione dei percorsi pericolosi suggeriti dall’applicazione, soprattutto in paesi dove la criminalità rappresenta una minaccia concreta. Il caso più emblematico è avvenuto nel 2024 in Sudafrica, dove una coppia di turisti, seguendo le indicazioni di Google Maps dall’aeroporto di Cape Town verso il proprio alloggio, è stata vittima di un’aggressione in un quartiere noto per l’elevato tasso di criminalità.

L’episodio ha scatenato una forte eco mediatica e si è tradotto in un’azione legale contro il colosso tecnologico, costretto a eliminare l’itinerario incriminato. Tuttavia, l’intervento è arrivato solo dopo che altri utenti avevano già subito situazioni simili, evidenziando la natura reattiva e non preventiva delle attuali misure di sicurezza.

Google Maps e il caso di Cape Town

Questo evento ha acceso un dibattito globale sulla necessità di introdurre avvisi di sicurezza in tempo reale nei servizi di navigazione. Se oggi l’app consente di evitare pedaggi o di scegliere tragitti più sostenibili, manca ancora una funzione fondamentale: la possibilità di selezionare percorsi pericolosi sulla base di dati aggiornati sulla criminalità. La problematica non si limita alle sole aree più a rischio, ma coinvolge soprattutto i turisti, spesso ignari delle criticità locali e quindi particolarmente vulnerabili.

Gli esperti sottolineano come la soluzione possa passare attraverso una più stretta collaborazione autorità tra aziende tecnologiche, enti pubblici e forze dell’ordine. Utilizzare dati ufficiali e aggiornati sui crimini permetterebbe di segnalare agli utenti, già durante la pianificazione del viaggio, la presenza di zone a rischio crimine lungo il tragitto. In parallelo, sarebbe opportuno rafforzare i sistemi di segnalazione degli utenti, estendendo le funzionalità già disponibili – come la segnalazione di incidenti stradali – anche all’indicazione di aree pericolose.

Nonostante Google Maps abbia già dimostrato, in alcune circostanze, la capacità di intervenire modificando percorsi su richiesta delle autorità – come avvenuto per l’aeroporto di Cape Town – gli osservatori sottolineano la necessità di un cambio di paradigma. Occorre passare da una gestione emergenziale, incentrata sulla correzione postuma degli errori, a un modello preventivo, che ponga la sicurezza al centro dell’esperienza utente. Solo così sarà possibile garantire viaggi realmente protetti, in cui la tecnologia diventi alleata della sicurezza personale e non, inconsapevolmente, un fattore di rischio.