POS portatile autonomo senza canone mensile: ecco myPOS Go 2 in offerta a 14,90€

Connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita, ricevute via e-mail e SMS, connettività Wi-Fi, senza canone mensile: sono queste le principali caratteristiche di myPOS Go 2, il POS portatile autonomo dell’azienda fintech myPOS, dispositivo che può essere utilizzato senza la necessità di connettersi a uno smartphone.

In questi giorni il POS myPOS Go 2 è in offerta a 14,90 euro anziché 29 euro, per uno sconto di quasi il 50% rispetto al prezzo di listino. Inoltre, registrando la carta myPOS subito si potrà guadagnare lo 0,5% su ogni pagamento estivo. L’offerta attualmente in corso sul sito ufficiale di myPOS è valida fino al 15 agosto 2025.

Con myPOS Go 2 tutti possono portare la loro attività ovunque

Uno dei tratti distintivi di myPOS Go 2 è la sua natura portatile, sia per quanto riguarda le dimensioni contenute che in relazione alla scheda SIM dati integrata. Grazie a quest’ultima è possibile sfruttare una connettività 3G/4G gratuita, che consente di accettare i pagamenti in qualsiasi luogo senza costi aggiuntivi.

A questo proposito confermiamo che il dispositivo di myPOS è in grado di accettare tutti i metodi di pagamento: pagamenti contactless, chip&PIN e con banda magnetica. Si tratta di un ulteriore beneficio indispensabile per quanti hanno un’attività non statica e vogliono semplificare il più possibile le procedure di pagamento per i loro clienti.

Dal terminale POS è poi possibile inviare ricevute digitali via SMS o e-mail, nonché tenere traccia delle performance individuali dello staff e dividere le mance in modo semplice e sicuro.

La ricezione dei pagamenti avviene in meno di 3 secondi, senza costi, sul conto aziendale myPOS. I nuovi clienti riceveranno anche una carta business Mastercard gratuita, che garantisce un accesso istantaneo ai fondi. Tornando al conto aziendale, quest’ultimo è gratuito e propone un IBAN dedicato in 14 valute.