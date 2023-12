PowerPoint per il Web: Microsoft include sottotitoli nei video

All’inizio dell’anno Microsoft aggiunto la possibilità di caricare video nelle presentazioni su PowerPoint per il Web. Questa settimana, l’azienda di Redmond ha rivelato un nuovo aggiornamento per tale funzionalità. Gli utenti adesso saranno in grado di aggiungere didascalie e sottotitoli ai propri video PowerPoint. Come riportato sul blog Microsoft 365 Insider, la possibilità di aggiungere didascalie e sottotitoli ai video di PowerPoint per il Web presenta diversi vantaggi. Ad esempio, è utile nel caso in cui gli utenti che guardano il video parlano un’altra lingua e preferirebbero visualizzare il video sottotitolato. Lo stesso vale nel caso di utenti con problemi all’udito. Infine, gli utenti che vogliono semplicemente guardare il video in silenzio senza disturbare le altre persone intorno a loro, probabilmente utilizzeranno didascalie o sottotitoli durante la visualizzazione del video PowerPoint.

PowerPoint per il Web: come inserire i sottotitoli nei video

Prima di essere inseriti nei video delle presentazioni PowerPoint, le didascalie e i sottotitoli devono essere creati nel formato WebVTT. Microsoft dispone di un proprio sito di supporto che permette di creare file di sottotitoli tramite diverse app, anche di solo testo come Blocco note. Dopo aver creato le didascalie o i sottotitoli, l’utente dovrà includerli all’interno del video. In primis sarà necessario accedere al sito di PowerPoint per il Web con il proprio account Microsoft. Fatto ciò, bisognerà aprire il progetto PowerPoint e inserire il video nella diapositiva, cliccando su “Inserisci” e poi “Inserisci video”. Infine, basterà selezionare la scheda “Video” e poi “Inserisci didascalie”. Caricando il file WebVTT precedentemente creato all’interno del progetto, questo verrà collegato in automatico al video. Per attivare i sottotitoli video su PowerPoint per il Web è necessario cliccare sul pulsante dedicato, che si trova in basso a destra nel lettore video.

Come ricordato da Microsoft, la nuova funzionalità di sottotitoli video è già disponibile per tutti gli utenti a partire da oggi ed è accessibile dal sito ufficiale di PowerPoint.