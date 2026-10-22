PowerToys aggiunge due funzioni mouse che Windows avrebbe dovuto avere da sempre

Microsoft amplia le possibilità di personalizzazione di Windows con un aggiornamento di PowerToys, la raccolta gratuita di utility dedicata a chi desidera rendere più pratiche le attività quotidiane al computer.

Le novità riguardano il controllo del puntatore, la gestione dei pulsanti del mouse, l’accesso ai comandi e l’automazione di alcune operazioni. L’obiettivo è ridurre i passaggi superflui e rendere più agevole l’interazione con le applicazioni, senza modificare radicalmente il funzionamento del sistema operativo.

Il progetto open source continua così a evolversi attraverso strumenti utilizzabili in diversi contesti, dal lavoro d’ufficio alle attività tecniche. Per chi cerca ulteriori strumenti Windows, questa evoluzione offre nuove possibilità di adattare l’ambiente di lavoro alle proprie abitudini.

Mouse Button Lock e CursorHide semplificano l’utilizzo

La novità più interessante per chi utilizza frequentemente il mouse è Mouse Button Lock, una funzione che permette di mantenere virtualmente premuto un pulsante senza dover continuare a esercitare pressione fisica. Dopo averlo tenuto premuto per il tempo necessario ad attivare il blocco, è possibile lasciare il dispositivo e continuare a trascinare elementi oppure selezionare contenuti sullo schermo. Un clic successivo interrompe il blocco.

Questa modalità può risultare utile nelle applicazioni grafiche, nei programmi professionali e nelle situazioni in cui occorre effettuare selezioni prolungate. Rappresenta inoltre un’opzione interessante sul fronte dell’accessibilità, perché riduce lo sforzo richiesto per mantenere un pulsante premuto. Il comportamento può essere personalizzato nelle impostazioni dell’utility, mentre la compatibilità dipende anche dall’applicazione utilizzata.

L’altra novità è CursorHide, lo strumento che nasconde il puntatore durante la digitazione oppure dopo un periodo di inattività. Il cursore torna visibile quando l’utente riprende a muovere il mouse. La funzione aiuta a mantenere libero il campo visivo mentre si scrive o si legge, evitando che la freccia si sovrapponga a parti importanti dell’interfaccia.

Per chi lavora spesso con numerose applicazioni aperte, anche la gestione delle finestre può fare la differenza: PowerToys permette, per esempio, di ridimensionare finestre con modalità alternative rispetto alle operazioni standard del sistema.

Command Palette e gli altri strumenti ricevono miglioramenti

L’aggiornamento interviene anche su Command Palette, il launcher che permette di cercare ed eseguire comandi attraverso un’interfaccia compatta. La nuova barra di accesso rapido consente di fissare fino a nove elementi sotto la casella di ricerca. Le combinazioni Alt+1 fino ad Alt+9 avviano i comandi associati, mentre Alt+Maiusc seguito da un numero permette di selezionarli senza eseguirli immediatamente.

Keyboard Manager diventa più flessibile grazie alla possibilità di assegnare azioni alla pressione singola di un tasto e a un editor con ricerca, filtri e gestione semplificata delle rimappature. Anche ZoomIt, utility dedicata a presentazioni e registrazioni dello schermo, integra la dettatura durante l’acquisizione di schermate: il parlato viene trascritto localmente e può essere incollato insieme all’immagine.

Arrivano inoltre nuove opzioni da riga di comando per gestire utility e automatizzare attività tramite script. Color Picker e Text Extractor ricevono interventi sull’interfaccia, mentre FancyZones migliora il controllo dei layout durante lo spostamento delle finestre.

La disponibilità delle singole funzioni dipende dall’aggiornamento installato e dalle relative impostazioni. Le note ufficiali di Microsoft costituiscono il riferimento più affidabile per verificare le modifiche e le eventuali limitazioni.