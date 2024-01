PowerToys in arrivo Keyboard Manager con nuove funzionalità

Microsoft sta lavorando su nuove funzionalità e su un nuovo design per Keyboard Manager, un’utility del tool PowerToys che consente di riassegnare scorciatoie da tastiera globali e per app. Un prossimo aggiornamento porterà inoltre elementi visivi migliorati e nuove funzionalità, come l’avvio di app, l’apertura di link e altro ancora. Nell’attuale versione di PowerToys, Keyboard Manager consente di rimappare tasti e scorciatoie in app specifiche (o a livello di sistema), ma anche di creare scorciatoie per l’immissione rapida di testo. Ad esempio, gli utenti possono creare una scorciatoia per incollare uno snippet di testo che utilizzano frequentemente.

PowerToys: tutte le novità in arrivo per il tool di Microsoft

PowerToys è un’app open source per Windows 10 e 11, disponibile gratuitamente sul Microsoft Store, sul repository GitHub ufficiale o su Winget. Sviluppatori e appassionati con le competenze necessarie possono contribuire allo sviluppo del progetto suggerendo nuove funzionalità, correzioni e altri miglioramenti. Microsoft è cosciente che Keyboard Manager ha il potenziale per diventare un’utility molto interessante di PowerToys, dedicata ad utenti esperti. Per questo motivo sta lavorando per aggiungere funzionalità extra (tramite Deskmodder). Come accennato, tra le novità, presto sarà presto possibile avviare app utilizzando scorciatoie personalizzate e specificare opzioni aggiuntive, come argomenti dell’app e stato di avvio (ridotto o ingrandito). Inoltre, PowerToys consentirà di creare scorciatoie per i siti web, in modo da poter avviare qualsiasi pagina nel browser predefinito utilizzando la tastiera. Infine, l’aggiornamento introdurrà nuove interfacce, più user friendly e dall’aspetto moderno.

Purtroppo, di questo prossimo aggiornamento di PowerToys si sa ben poco. Non ci sono informazioni su quando l’azienda di Redmond abbia intenzione di renderlo disponibile al grande pubblico. La società ha rilasciato la versione 0.76.2 nel dicembre 2023, aggiungendo la possibilità di mappare scorciatoie sul testo, un PowerToys Run rielaborato e modernizzato, nuovi componenti aggiuntivi di Esplora file e molte altre correzioni. Per saperne di più è quindi necessario attendere le prossime settimane, se non addirittura i prossimi mesi).