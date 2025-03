Prenota le tue prossime vacanze con eDreams e risparmia fino al 40%

Il noto portale di prenotazione viaggi eDreams consente di risparmiare fino al 40% con le offerte volo + hotel. Al momento, dunque, rappresenta uno dei servizi di riferimento per risparmiare sulle prossime vacanze estive o, a seconda dei propri progetti, al mare d’inverno.

Con eDreams è possibile risparmiare centinaia di euro sui voli, oltre che fino a 270 euro sull’alloggio con l’iscrizione a Prime, uno dei più grandi programmi di abbonamento viaggi al mondo. E se trovi un volo o un hotel più economico, il portale ti rimborserà il doppio della differenza, come garanzia sul miglior prezzo.

Le migliori offerte di eDreams per le prossime vacanze all’estero

Puerto de la Cruz (Tenerife) da 275,97 euro a persone per 2 notti dal 14 al 16 marzo presso Apartamentos Casablanca (pacchetto volo + hotel)

Donatello Hotel (Dubai) da 370,35 euro a persona per 2 notti dal 14 al 16 marzo presso il Donatello Hotel (pacchetto volo + hotel)

Amsterdam da 308,94 euro a persona per 2 notti dal 14 al 16 marzo presso il WestCord Art Hotel (pacchetto volo + hotel)

Parigi da 271,54 euro a persona per 2 notti dal 7 al 9 marzo presso l’Hotel Reseda (pacchetto volo + hotel)

Barcellona da 258,51 euro a persona per 2 notti dal 14 al 16 marzo presso l’Axel Hotel Barcelona & Urban Spa (pacchetto volo + hotel)

I prezzi qui sopra prevedono già lo sconto del programma Prime. Se è la prima volta che si usufruisce del servizio, è possibile richiedere una prova gratuita della durata di 15 giorni, durante la quale si può iniziare subito a risparmiare.

Oltre a risparmiare centinaia di euro su voli, hotel e noleggio auto, eDreams Prime offre anche più di 300 euro al mese in codici sconto esclusivi per la prenotazione di voli e hotel, l’annullamento del volo per qualsiasi motivo, nonché il blocco del prezzo per 1 euro per una durante complessiva di 3 giorni, così da decidere in tutta calma.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di eDreams.