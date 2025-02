Prepara il test IELTS online con i corsi del British Council English

Se devi prepararti per sostenere il test IELTS online, il modo migliore con cui farlo è con i corsi del British Council English, co-creatore del test e la più grande organizzazione al mondo per l’insegnamento della lingua inglese. Grazie ai suoi corsi di tre mesi potrai prepararti al meglio per il test IELTS Academic o General training, migliorando in modo sensibile le competenze riguardanti il test per tutte le sue sezioni: Reading (lettura), Listening (Ascolto) e Speaking (conversazione). Apprenderai inoltre regole grammaticali e termini utili per il superamento del test.

Te ne parliamo oggi perché sul sito ufficiale è in corso una promozione che consente di risparmiare fino al 15%. Lo sconto più alto è per il corso Intensive, quello più completo, disponibile ora al prezzo scontato di 612 euro invece di 720 euro. Gli altri due pacchetti disponibili sono Lite ed Express, rispettivamente a 275 euro e 139 euro: il primo è l’opzione migliore se intendi prepararti all’esame facendo pratica su argomenti specifici, il secondo invece rappresenta la scelta giusta se pensi già di avere una buona preparazione e vuoi ottenere consigli e strategie utili per passare l’esame.

Che cosa otterrai con i corsi del British Council English per il test IELTS online

Ipotizziamo che la tua scelta ricada sul pacchetto Lite, che include 20 crediti di lezione. Prima di tutto, i crediti funzionano così:

lezione di gruppo da 55 minuti = 1 credito

= 1 credito lezione privata da 25 minuti = 2 crediti

Ogni pacchetto, quindi anche il Lite, dà accesso alla piattaforma per 3 mesi. Durante questo periodo, oltre alle lezioni private e di gruppo, potrai anche accedere ad esercitazioni private di scrittura (2 crediti) e speaking (2 crediti), insieme alle simulazioni gratuite delle prove d’esame IELTS (Listening e Reading) e ai webinar gratuiti inerenti il test tenuti dagli insegnanti.

Infine, la piattaforma del British Council English è accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.