Presentata memoria flash USB in grado di conservare dati per 200 anni

Il 15 maggio 2024 è stato lanciato sul mercato il Blaustahl Storage Device, un dispositivo USB in grado di archiviare e proteggere dati per oltre 200 anni. Piccola caratteristica legata a tale prodotto è la quantità di informazioni che può contenere, limitata a soli 8 Kb.

Come spiegato da Machdyne, produttore tedesco che propone questo accessorio, questa soluzione è ben diverse dalle classiche memorie flash NAND. Questa tecnologia offre un ottimo rapporto tra costi e prestazioni, sebbene presenti un limite per quanto riguarda la possibilità di riscrivere dati all’interno di essa.

Di fatto, quando si parla di questa tecnologia, in genera il ciclo vitale è calcolato tra i 16 e i 20 anni. Oltre questo lasso di tempo, la memoria può potenzialmente presentare occasionali perdite di dati. Rispetto alla tecnologia NAND e ad altre simili, quanto proposto da Machdyne va proprio a ridurre gli effetti del deterioramento.

Il trucco che permette al Blaustahl Storage Device di ottenere “l’eterna giovinezza” sta proprio nel poco spazio a disposizione. I soli 8 KB, infatti, permettono di ridurre al minimo il consumo energetico e di ridurre l’impatto della lettura/scrittura che deteriora il supporto.

Dati conservati per 200 anni? Sì, ma solo 8 KB

I produttori sostengono di avere effettuato appositi test, con il risultato che Blaustahl Storage Device risulta in grado di conservare dati per più di 200 anni a 35 gradi di temperatura.

Ma cosa può contenere una memoria di soli 8 KB? Per avere concezione di uno spazio così contenuto, basti sapere che si parla di 8.000 caratteri, dunque circa quattro pagine di un manoscritto. Ciò permette di valutare questa soluzione, per esempio, per archiviare password, promemoria, chiavi private di criptovaluta e altri contenuti particolari.

Il supporto, inoltre, viene venduto con un chip microcontroller Raspberry Pi RP2040 e 4 MB di memoria flash NOR per il firmware, il tutto con un editor di testo integrato.

Il prezzo di Blaustahl Storage Device, di poco inferiore ai 30 euro, lo rende particolarmente interessante per chi ha dimestichezza con gli appena citati dispositivi Raspberry Pi per possibili applicazioni creative di questa nuovo e interessante modo di concepire le memorie flash USB.