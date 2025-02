Presentazioni aziendali con AI in pochi minuti grazie a Synthesia

L’intelligenza artificiale sta avendo un impatto dirompente su molteplici settori. Uno di questi è quello dei video AI con avatar, utili in particolare per la creazione di contenuti video senza la necessità né di attori, né di attrezzature professionali, né tantomeno di tempi di produzione biblici, anzi.

La generazione di video attraverso l’intelligenza artificiale interessa da vicino anche il mondo delle aziende. È il caso ad esempio delle presentazioni aziendali con AI, per la cui creazione possono essere sufficienti soltanto pochi minuti. Eh sì, confermiamo che si tratta di un’autentica rivoluzione in questo campo.

Una delle piattaforme AI di riferimento per la generazione di video AI con avatar è Synthesia, leader mondiale nel settore della comunicazione video AI. Grazie al piano gratuito è possibile provare il servizio con le sue funzionalità più caratteristiche, tra cui appunto l’utilizzo di avatar realizzati ad hoc dall’intelligenza artificiale.

Creare presentazioni aziendali AI con Synthesia

La creazione di video attraverso l’intelligenza artificiale è la nuova frontiera per le presentazioni aziendali, video con cui si può portare la spiegazione di prodotti e/o servizi ad un altro livello, senza dubbio più moderno e accattivante rispetto al presente.

Il funzionamento di Synthesia è molto semplice. Il primo passaggio consiste nel preparare una sorta di sceneggiatura, per la quale volendo si possono sfruttare anche prompt del tutto paragonabili a quelli di ChatGPT. In seguito si passa alla personalizzazione del video, con l’utilizzo degli avatar AI, la modifica di colori, font e layout, al fine di rendere il video in linea con il proprio brand. Fatto questo, è possibile condividere il video con gli altri membri del team, in modo da raccogliere eventuali consigli su dove intervenire per migliorare il risultato finale. Infine si potrà procedere al download del video in formato .mp4 o attraverso un codice da incorporare sul proprio sito.