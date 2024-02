Prestito veloce con procedura online: ecco perché scegliere Younited

Per chi ha bisogno di un prestito personale c’è ora un’opzione in più da tenere in considerazione: con Younited, infatti, è possibile ottenere un prestito rapido con una procedura al 100% online oltre che con condizioni particolarmente vantaggiose, sia per piccoli importi che per importi più significativi.

La richiesta di prestito è davvero semplice: basta collegarsi al sito di Younited per il calcolo di un preventivo gratuito e senza impegno. Bisogna indicare la finalità del prestito e poi scegliere l’importo di cui si ha bisogno.

Bastano appena 3 minuti per completare la richiesta di prestito.

Prestito veloce con Younited: ecco come funziona

Ottenere un prestito personale con Younited è semplice e veloce. Come detto in apertura, tutto quello che bisogna fare è inviare la richiesta online, inserendo la finalità del prestito e l’importo richiesto. Al termine di una procedura guidata di 3 minuti, quindi, sarà possibile completare la richiesta.

Il prestito rapido con Younited può essere restituito in un massimo di 84 mesi. L’utente può scegliere la durata del prestito in modo da trovare l’equilibrio giusto da l’importo della rata (che cala andando ad aumentare la durata) e il tasso di interesse (che potrebbe ridursi riducendo la durata).

Per questo motivo è possibile calcolare un preventivo gratuito con Younited. Basteranno pochi minuti per avere tutte le informazioni necessarie e poter valutare con precisione le caratteristiche del prestito proposto.

Younited è sempre più un riferimento per il settore del credito per consumatori. La fintech può contare su di un punteggio di 4,8 stelle su 5 su Trustpilot, basato su migliaia di recensioni, che certifica la qualità del servizio.

Per richiedere un prestito veloce, quindi, è possibile valutare le proposte di Younited. Per tutti i dettagli è possibile raggiungere il sito qui di sotto.