Conto Online Crédit Agricole: canone zero per 9 mesi

Oggi ti presentiamo un’offerta imperdibile per chi è alla ricerca di un conto corrente conveniente e ricco di vantaggi. Crédit Agricole, da sempre attento alle esigenze dei suoi clienti, propone una promo molto interessante. Canone zero per i primi 9 mesi sul suo Conto Online! Ma non finisce qui: per i nuovi clienti che attiveranno il conto entro il 30 giugno 2024, è possibile ricevere fino a 250 Euro in buoni regalo Amazon.

Un conto ricco di funzionalità

Il Conto Online di Crédit Agricole offre tutto quello che serve per gestire le proprie finanze in modo semplice e sicuro:

Carta di debito Visa a canone zero per 2 anni

Home banking e app per gestire il conto da remoto

Bonifici gratuiti online e su app

Pagamenti con smartphone e smartwatch

Prelievi gratuiti presso gli ATM del Gruppo Crédit Agricole

Servizio di alert per monitorare i movimenti del conto

Come attivare l’offerta? Attivare l’offerta è semplice e veloce: basta collegarsi al sito web di Crédit Agricole o recarsi presso una delle Filiali. Si tratta di un’occasione da non perdere. Crédit Agricole Conto Online è l’offerta ideale per chi cerca un conto conveniente e ricco di vantaggi. Con il canone zero per i primi 9 mesi, i buoni regalo Amazon e la carta di debito Visa a canone zero per 2 anni, è davvero un’occasione da non perdere!

Con l’app puoi controllare in tempo reale le tue spese con le notifiche push della tua App Crédit Agricole, se hai una carta Crédit Agricole Visa debit, puoi metterla “in pausa” quando vuoi e bloccarla direttamente in caso di furto o smarrimento. Con il Servizio 3D Secure effettui i tuoi acquisti online in sicurezza, grazie all’uso del tuo codice personale. Insomma tante opportunità da cogliere al volo.