Presto Chrome potrebbe offrire un nuovo strumento per contrastare le frodi

Le truffe online, nel corso degli ultimi anni, sono aumentate in modo esponenziale.

Per cercare di arginare questo fenomeno così spiacevole, i browser hanno gradualmente integrato diverse soluzioni. In questo contesto, Google Chrome potrebbe presto proporre ai suoi utenti uno strumento in grado di contrastare in modo efficace le frodi online. Tale soluzione, battezzata Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection, dovrebbe basarsi sull’Intelligenza Artificiale.

Più nello specifico, stiamo parlando di un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), in grado di analizzare pagine Web e identificare eventuali segnali di pericolo. Quando un utente visita un sito, l’algoritmo del browser analizza in tempo reale il contenuto della pagina specifica. Questo viene dunque confrontato con un database di campioni, relativi a pagine identificate come scam. Se l’AI rivela delle somiglianze sospette, avverte immediatamente l’utente.

Frodi e truffe online: la mossa di Google Chrome per proteggere gli utenti

La nuova funzione è stata identificata dall’utente Leopeva64 di X, che ha individuato la stessa attraverso un flag apparso nella versione Canary di Chrome. Secondo quanto riportato dall’utente, l’analisi avviene in locale, evitando dunque problemi di privacy legate all’invio di dati su cloud.

It looks like Chrome will also use AI to detect scams, there’s a new flag in Canary that suggests this:https://t.co/uQb84zbqeW pic.twitter.com/7CyK5y4gtO — Leopeva64 (@Leopeva64) December 19, 2024

Come avviene sempre in questi casi, non essendovi comunicazioni ufficiali non è detto che questo strumento verrà poi integrato effettivamente sul browser e, nel caso, quando. Nonostante ciò, considerata anche la sua utilità, risulta verosimile che gli sviluppatori di Google stiano lavorando in questo senso.

Chrome, sotto il punto di vista della sicurezza, è comunque da considerarsi come uno dei browser più curati in circolazione. Basti pensare al Controllo di sicurezza e alle tante altre soluzioni adottate per rendere la navigazione online il più sicura possibile.