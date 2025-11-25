Prezzo fisso o variabile? Con Hera li hai entrambi: risparmia su luce e gas

Hera Hybrid Special è l’offerta luce e gas pensata per chi vuole combinare i vantaggi del prezzo fisso con quelli del prezzo variabile. In più, per tutti i nuovi utenti ci sono ben 60 euro di bonus. Ma come funziona? Ecco tutti i dettagli della promozione Hera.

La scelta intelligente per la tua energia? È Hera

Grazie a Hera Hybrid Special, fino a una certa soglia di consumi il prezzo applicato sarà fisso. Per i consumi extra, entra in gioco il prezzo variabile che ti permetterà di approfittare dei ribassi di mercato.

Nello specifico, il prezzo luce entro la soglia garantita è fisso a 0,1349€/kWh, valido tutti i giorni a tutte le ore. Superata la soglia, il prezzo diventa variabile e segue l’indice PUN del mercato all’ingrosso, con un contributo sui consumi di 0,0369€/kWh. Il corrispettivo di commercializzazione è di 12€/mese.

Per il gas, il prezzo fisso entro la soglia è di 0,499€/Smc. Oltre la soglia, il prezzo variabile si allinea al PSV, con un contributo sui consumi di 0,1590€/Smc. Anche per il gas, il corrispettivo di commercializzazione è di 12€/mese. Tutti i prezzi, sia di luce che di gas, sono validi per 24 mesi, mentre eventuali ulteriori voci sono determinate dall’Arera.

Grazie al profilo bilanciato di Hera Hybrid Special, ti proteggi dagli aumenti del mercato con una quota di energia a prezzo fisso, ma anche di sfruttare eventuali ribassi con il prezzo variabile. I nuovi clienti Hera possono usufruire del Bonus Digital di 30 euro per ogni fornitura, rogato in sei quote durante i primi 15 mesi.

Con l’App My Hera puoi monitorare i tuoi consumi giornalieri, settimanali e mensili se sei dotato di contatore 2G, mentre la fatturazione mensile e il Diario dei Consumi ti offrono un controllo completo della spesa. Unisci i vantaggi del prezzo fisso a quelli del variabile con Hera: attiva subito la promo luce e gas online.