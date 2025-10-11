Prezzo fisso sulle bollette e intrattenimento NOW: l’offerta NeN è unica nel suo genere

Passa a NeN e goditi 12 bollette sempre uguali per un anno. Attiva entro il 15 ottobre e ottieni anche NOW TV Cinema + Serie TV inclusa. Prezzo fisso!
Roberta Bonori
Pubblicato il 11 ott 2025
Pagare le bollette di luce e gas è spesso una piccola roulette: un mese spendi poco, il mese dopo arriva la stangata. Con NeN, però, questa incertezza sparisce del tutto. È l’unico fornitore di energia in Italia che ti promette 12 bollette identiche per tutto l’anno, senza sorprese o oscillazioni improvvise.

In pratica, sai da subito quanto spenderai ogni mese, e puoi finalmente dire addio all’ansia delle tariffe ballerine. Tutto il consumo è calcolato in anticipo e racchiuso in un importo fisso, trasparente e facile da gestire.

Prezzo fisso, energia 100% green e… una sorpresa extra!

Passando a NeN entro il 15 ottobre, non solo blocchi il prezzo della luce e del gas per 12 mesi, ma ricevi anche NOW Cinema + Serie TV in regalo. Un anno di energia senza pensieri e, in più, tutte le migliori serie e film da guardare quando vuoi: da House of the Dragon a The Sympathizer, passando per i successi italiani più amati.

NeN è pensato per chi vuole capire davvero cosa paga, senza doversi districare tra sigle e clausole complicate. Le sue tariffe sono semplici, trasparenti e già comprensive di tutto:

  • Luce “Dieci” – 0,12€/kWh – 10€ al mese, bloccato per 10 anni

  • Luce “Uno” – 0,12€/kWh – 9€ al mese, bloccato per 1 anno

  • Gas “Uno” – 0,42€/Smc – 10€ al mese, bloccato per 1 anno

Niente sorprese, niente costi nascosti, solo chiarezza e stabilità. Tutta l’energia elettrica di NeN proviene da fonti rinnovabili – eolico, idroelettrico e solare – per un consumo 100% green. Per il gas, che non può essere rinnovabile, NeN compensa sostenendo progetti ambientali e sociali in collaborazione con LifeGate, contribuendo concretamente a un futuro più sostenibile. Con NeN, l’energia diventa finalmente prevedibile, sostenibile e persino divertente – perché mentre la tua bolletta resta stabile, tu puoi rilassarti sul divano a guardare la tua nuova serie preferita su NOW.

