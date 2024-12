Prime Video: ufficiale l'arrivo della Serie B di calcio, ecco i prezzi

Qualcuno forse non se ne accorto, ma dal 3 dicembre 2024, la Serie B ha trovato una nuova casa su Prime Video con il lancio del LaB Channel. Tutto ciò fornisce dunque ai tifosi una comodità in più, offrendo un modo comodo e stabile per seguire la loro squadra del cuore direttamente sulla piattaforma di Amazon.

Un passo avanti per i tifosi: la Serie B arriva su Prime Video

L’accordo tra Lega Serie B e Amazon consente adesso gli appassionati di poter finalmente avere un punto di riferimento per vivere al meglio il proprio campionato preferito. La piattaforma ha lanciato un canale che offre tutte le partite della Serie BKT, con tanto di contenuti extra. Questi garantiscono la possibilità di scoprire ancora di più sul torneo e sulle squadre che si affrontano in campo.

Quanto costa il nuovo canale su Prime Video ogni mese

Gli utenti che guarderanno la Serie B su LaB Channel potranno farlo sfruttando una tariffa di lancio davvero interessante: costerà 4,99 euro al mese per i primi tre mesi. Si pagherà poi 9,99 euro a partire dal quarto mese.

Per attivarlo, è necessario avere un abbonamento a Amazon Prime. Chi non è già iscritto può sottoscrivere Prime e poi aggiungere il canale dedicato alla Serie B con pochi clic.

L’arrivo della Serie B su Prime Video rappresenta una grande opportunità per rendere il campionato più accessibile e moderno. I tifosi possono seguire le proprie squadre ovunque si trovino, senza bisogno di cambiare piattaforma o dispositivi. Inoltre, l’accordo con Amazon amplia l’offerta calcistica, che già include trasmissioni su DAZN.

Che si tratti di tifosi fedeli o semplici appassionati di calcio, il nuovo canale offre una visione comoda e immediata della Serie B, con un costo competitivo e la qualità di Prime Video. Per chi ama il calcio, è un’occasione imperdibile.