PrimeLicense Back-to-School: sconti fino al 70% sui software!

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico e lavorativo, è il momento ideale per fare un salto di qualità con i tuoi strumenti digitali. Che tu sia uno studente, un insegnante o un professionista, PrimeLicense ha preparato per te una serie di offerte imperdibili per aiutarti a iniziare al meglio. Dalle soluzioni per la creatività a quelle per la produttività, potrai trovare tutto il software di cui hai bisogno con sconti straordinari!

Offerte imperdibili sui software più richiesti

Da PrimeLicense, puoi risparmiare su una vasta gamma di software indispensabili per il successo scolastico e lavorativo, e se utilizzi il codice PrimeS10 al momento del checkout, otterrai un 10% di sconto extra sul totale del carrello! Ma attenzione, queste offerte sono valide solo fino a esaurimento scorte, quindi non perdere tempo: affrettati e assicurati subito il software che desideri a prezzi scontati.

Libera la tua creatività con Adobe Creative Cloud

Con Adobe Creative Cloud, il limite è solo la tua immaginazione. Dalla grafica al design, con strumenti come Photoshop, Illustrator, InDesign, Firefly e Express, avrai tutto ciò che serve per trasformare le tue idee in progetti straordinari. Approfitta degli sconti esclusivi e ottieni la tua copia di Adobe Creative Cloud oggi stesso a 39,90 €.

Massimizza la produttività con Microsoft Office

Per chi cerca efficienza e organizzazione, il pacchetto Microsoft Office è un must, da oggi in offerta a 29,90 €. Avrai tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare al meglio grazie a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e molto altro. Il pacchetto è disponibile anche per Mac,scarica Home & Business 2021 in saldo a 59,90€ e scegli la soluzione perfetta per il tuo dispositivo.

Con Microsoft 365 Personal invece, puoi distribuire il costo nel tempo, a soli 27,90€ al mese. Anche se può sembrare una spesa continua, avrai sempre accesso agli aggiornamenti, alle funzioni e alle patch di sicurezza più recenti. Sfrutta al massimo gli sconti di PrimeLicense e porta la tua produttività a un nuovo livello.

Gestione documenti senza problemi con Adobe Acrobat 2020

Quando si tratta di gestire documenti, Adobe Acrobat 2020 è la scelta giusta. Crea, modifica e firma digitalmente i tuoi file PDF con facilità, grazie alla versione perpetua di questo software leader a soli 99,90€. PrimeLicense ti offre uno sconto eccezionale su Acrobat 2020, per darti il controllo totale sui tuoi documenti, senza bisogno di abbonamenti mensili.

Windows 11 Pro: Potenza e Innovazione

Non restare indietro! Aggiorna il tuo sistema operativo a Windows 11 Pro e scopri un mondo di nuove possibilità a soli 29,90€. Con un’interfaccia moderna, funzioni avanzate e sicurezza migliorata, Windows 11 Pro ti offre un’esperienza di lavoro fluida e al passo coi tempi. Non aspettare: passa a Windows 11 Pro oggi stesso con PrimeLicense.

Perché i clienti scelgono PrimeLicense?

PrimeLicense è sinonimo di affidabilità e convenienza. Migliaia di clienti li scelgono ogni giorno per la vasta gamma di licenze software, il supporto clienti rapido e dedicato, e i prezzi competitivi. Hai domande o stai cercando un software specifico? Il team di PrimeLicense è sempre a disposizione via email o WhatsApp per offrirti l’assistenza di cui hai bisogno.

PrimeLicense è il tuo rivenditore di fiducia per licenze software originali a prezzi competitivi, certificato da Microsoft e Adobe. Offre solo software autentici di marchi leader, garantendo qualità e autenticità. Goditi sconti fino al 70% sui prezzi al dettaglio grazie alla rivendita legale di licenze “pre-owned” e paga in totale sicurezza grazie ai diversi metodi di pagamento disponibili. È disponibile inoltre un servizio clienti multilingue, accessibile 7 giorni su 7, con una valutazione media di 4,9/5 su Trustpilot, Trusted Shop e Google Review.

Non lasciarti sfuggire queste straordinarie promozioni Back-to-School! Approfitta degli sconti e inizia il nuovo anno al massimo con PrimeLicense, il tuo partner di fiducia per il software

In collaborazione con PrimeLicense