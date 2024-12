Primi smartphone Android con batteria da 8000 mAh in arrivo il prossimo anno?

Il 2025 si preannuncia come un’annata molto interessante per gli smartphone Android, soprattutto per quanto concerne le batterie.

L’avanguardia di questa nuova ondata di dispositivi è già ben visibile nel mercato cinese, con il lancio di prodotti come i vari Realme GT7 Pro, OPPO Find X8 Pro e iQOO 13, capaci di abbinare chipset di ultima generazione a batterie che promettono veri e propri miracoli.

Alcuni esempi in tal senso? L’appena citato Realme GT7 Pro si presenta ai consumatori forte di 6.500 mAh, mentre l’iQOO 13 si ferma a “soli” 6.150 mAh. Secondo un leak rivelato dall’informatore Digital Chat Station (tramite Notebookcheck), in realtà Realme si starebbe preparando a un ulteriore salto di qualità, con il suo prossimo flagship Realme GT8 Pro.

Batteria da 8000 mAh o tempi di ricarica inferiori? Il dilemma di Realme

Nel post del leaker, si è letto come la compagnia stia valutando tre diversi potenziali formati della batteria, ovvero:

Una soluzione da 7.000 mAh con ricarica rapida da 120 W (carica completa in 42 minuti );

con ricarica rapida da (carica completa in ); Una batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida da 100 W (carica completa in 55 minuti );

con ricarica rapida da (carica completa in ); Una da 8.000 mAh con ricarica rapida da 80 W (carica completa in 70 minuti).

Di fatto, per il produttore asiatico il dilemma è puntare sui tempi di ricarica o sull’autonomia vera e propria. Nonostante ciò, per molti utenti, con tutta probabilità la batteria da 8.000 mAh rappresenta un’attrattiva molto più interessante. Se Realme dovesse davvero spingersi oltre limiti attuali, proponendo sul mercato una soluzione di questo tipo, potrebbe dare il via a una nuova era di telefoni caratterizzata da batterie molto più longeve.

Nonostante sia difficile stimare in tempistiche la longevità di una carica, questo aspetto rappresenta uno dei limiti più fastidiosi per i consumatori moderni sulla maggior parte dei telefoni in circolazione. In questo senso non ci resta che attendere e sperare che dispositivi di questo tipo possano presto raggiungere il vecchio continente.