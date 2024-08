Primi test su YouTube Premium per il timer di sospensione

YouTube testa regolarmente nuove funzioni per future implementazioni, spesso legate alle sottoscrizioni Premium.

In questa casistica rientrano alcune prove riguardo un timer di sospensione, in grado di mettere in pausa un filmato dopo un certo lasso di tempo. La funzionalità, sebbene basica, può essere utile per chi ascolta podcast o contenuti simili prima di andare a dormire e non vuole addormentarsi con rumori di sottofondo.

L’implementazione permette all’utente di agire secondo le proprie necessità, impostando una pausa dopo 10, 15, 20, 30, 45 minuti o un’ora. Una volta che un filmato viene messo in pausa dalla piattaforma viene mostrato un pop-up che chiede all’utente se intende estendere il timer o meno.

YouTube e il timer di sospensione: una funzione già disponibile altrove

Gli utenti di YouTube Premium possono attivare il timer di sospensione tramite la pagina Web da desktop o, da mobile, attraverso il percorso Impostazioni – Prova nuove funzionalità sperimentali.

Trattandosi proprio di test, secondo quanto comunicato da YouTube il “collaudo” del timer di sospensione è previsto fino al 2 settembre. In caso di mancanza di bug o problemi vari, questa diventerà ufficialmente disponibile per gli utenti Premium. Non è dato a sapere se e quanto questa sarà accessibile anche per gli account gratuiti.

Il timer di sospensione non è di certo una novità per servizi di streaming musicali. Spotify, così come TikTok, da tempo stanno provando funzioni simili. In compenso YouTube si è dimostrata molto reattiva in altri ambiti.

Per esempio, nel contesto di YouTube Music qualche settimana fa si è parlato di sperimenti per quanto concerne un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per generare playlist personalizzate. Sicuramente la piattaforma nei prossimi mesi offrirà ulteriori soluzioni riguardo questa tecnologia emergente.