YouTube Music: test su playlist IA personalizzate in base a gusti musicali

YouTube Music sta effettuando test con il fine di implementare un sistema di Intelligenza Artificiale per generare playlist. Questo è quanto emerso durante un’intervista dalla portavoce di YouTube Jessica Gibby concessa al sito The Verge.

Stando alle parole di Gibby, gli utenti Premium residenti negli Stati Uniti potranno a breve creare la propria playlist personalizzata, semplicemente descrivendo alla piattaforma i loro gusti musicali attraverso prompt.

Agli utenti viene proposta anche la possibilità di scegliere tra alcuni “template” già pronti. Per esempio, tra i suggerimenti di YouTube Music vi è la richiesta di “ritornelli pop orecchiabili” o altri richieste che fungono anche da esempio per capire come sfruttare l’IA. L’utente poi, prendendo interagendo con tale sistema, può poi proporre dei prompt ancora più approfonditi con risultati altamente specifici.

YouTube Music, playlist IA personalizzate e una novità che farà felici i possessori di iPhone

Per gli appassionati di musica le playlist IA personalizzate non sono di certo una novità. Spotify, infatti, da tempo propone qualcosa di molto simile agli utenti Premium già da diverso tempo.

Durante la suddetta intervista, la portavoce ha poi rivelano una novità riguardo la funzione per identificare un brano specifico canticchiando lo stesso, un po’ come avviene con alcune app come Shazam. La funzionalità, già implementata lo scorso maggio su dispositivi Android, dovrebbe presto essere disponibile ufficialmente anche in ambiente iOS.

Per YouTube Music, queste novità sono solo le ultime di una lunga serie di implementazioni avvenute nel corso degli scorsi mesi. Qualche settimana fa, per esempio, è stata proposta una nuova funzione che permette di memorizzare la lista dei brani ascoltati. Sempre nel contesto dell’IA, più recentemente è stato migliorato il sistema di ricerca dei brani.