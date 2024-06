YouTube Music Web ricorderà utenti e le loro ultime riproduzioni

Negli ultimi anni una delle più grandi implementazioni da parte di YouTube è stata certamente l’app Music. Questa novità fu vista inizialmente come un flop per poi risultare una grande soluzione utilizzata in tutte le parti del mondo in cui è disponibile. L’azienda sta lavorando per implementare il tutto al meglio, sia lato web che app. Relativamente al sito web, YouTube Music è ora in grado di funzionare in modo più simile alle app Android e iOS.

Sono state infatti implementate delle nuove possibilità che consentiranno un’esperienza d’uso migliore. Innanzitutto la piattaforma potrà ricordare l’ultimo brano riprodotto, consentendo dunque agli utenti di riprendere rapidamente l’ascolto.

I più affezionati ricorderanno di certo che in precedenza la chiusura del sito Web music.youtube.com rimuoveva automaticamente il miniplayer. Questo portava al ripristino dell’ultimo brano ascoltato, richiedendo poi di ricominciare da zero. Molti avevano reputato questa situazione abbastanza scomoda.

YouTube Music Web porta un’altra funzione per gli utenti

Gli utenti adesso possono avere una novità su YouTube Music lato web: la piattaforma infatti ricorderà l’ultimo brano riprodotto e manterrà attivo il lettore senza farlo scomparire alla chiusura. Questo consentirà di avviare immediatamente la riproduzione una volta aperta l’app Music per web. Tale miglioramento offre anche la memorizzazione degli altri brani messi in coda, sia nel caso degli album che delle playlist.

Per quanto riguarda i podcast invece ci sarebbe ancora qualche piccolo problemino. Gli episodi vengono ricordati da YouTube Music ma gli utenti si ritrovano all’inizio quando riaprono l’app, senza poter riprendere da dove avevano interrotto.

Solo pochi giorni fa, YouTube ha esteso la sua nuova funzionalità di gioco, Playables, a più utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia. È possibile giocare a questi giochi gratuiti direttamente nell’app YouTube su Android, iOS e desktop. Proprio per i giochi c’è ampia scelta all’interno della piattaforma.