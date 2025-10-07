PrivadoVPN è in offerta a 1,11€ al mese: è un'occasione

PrivadoVPN è utiizzata da milioni di persone in tutto il mondo. Il motivo: fa il suo dovere e costa poco. Soprattutto con l'ultima promo.
Edoardo Damato
Pubblicato il 7 ott 2025
PrivadoVPN è in offerta a 1,11€ al mese: è un'occasione

La privacy quando si naviga online non è affatto una chimera quando si utilizzano servizi come PrivadoVPN. Si tratta di una VPN illimitata, ricca di vantaggi, che in questo momento ha lanciato il suo piano biennale a soli 1,11€ al mese con 3 mesi aggiunti extra gratis.

Inclusi nell’offerta ci sono anche 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso. Vediamo nel dettaglio i servizi che PrivadoVPN può vantare.

Vai all’offerta di PrivadoVPN

Una VPN ricca di vantaggi ad un prezzo irrisorio: scopri PrivadoVPN

La prima cosa su cui PrivadoVPN spicca è la sicurezza che garantisce. Infatti utilizza una crittografia AES-256 bit di livello militare: la tua connessione sarà sicura anche nel momento in cui si appoggia ad una rete non sicura, come quella di un WiFi pubblico.

A confermare l’attenzione verso la sicurezza e privacy degli utenti è la politica zero-log dell’azienda: nessuna attività dell’utente verrà tracciata. Per quanto riguarda la rete server, ne ha sparsi in tutto il mondo: cambiare il proprio indirizzo IP e aggirare i blocchi geografici sarà semplicissimo.

Ultimo aspetto da considerare: PrivadoVPN può essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi in contemporeanea. Niente male: potrai connettere tutti i tuoi dispositivi o della tua famiglia.

Adesso non ti resta che andare sul sito di PrivadoVPN e dare un’occhiata più da vicino alla promo del momento. Approfittane ora.

Vai all’offerta di PrivadoVPN
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

NordVPN al prezzo più basso del 2025: ultimi giorni per approfittarne
Offerte

NordVPN al prezzo più basso del 2025: ultimi giorni per approfittarne
Servizi disponibili solo all'estero? Usali anche in Italia con una VPN
Offerte

Servizi disponibili solo all'estero? Usali anche in Italia con una VPN
Sicurezza informatica, le minacce arrivano anche dall'interno: ecco lo strumento per difendersi
Offerte

Sicurezza informatica, le minacce arrivano anche dall'interno: ecco lo strumento per difendersi
Sinner-Tien, finale di Pechino: a che ora si gioca e dove vederla in streaming dall'estero
Offerte

Sinner-Tien, finale di Pechino: a che ora si gioca e dove vederla in streaming dall'estero
Link copiato negli appunti