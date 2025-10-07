PrivadoVPN è in offerta a 1,11€ al mese: è un'occasione

La privacy quando si naviga online non è affatto una chimera quando si utilizzano servizi come PrivadoVPN. Si tratta di una VPN illimitata, ricca di vantaggi, che in questo momento ha lanciato il suo piano biennale a soli 1,11€ al mese con 3 mesi aggiunti extra gratis.

Inclusi nell’offerta ci sono anche 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso. Vediamo nel dettaglio i servizi che PrivadoVPN può vantare.

Una VPN ricca di vantaggi ad un prezzo irrisorio: scopri PrivadoVPN

La prima cosa su cui PrivadoVPN spicca è la sicurezza che garantisce. Infatti utilizza una crittografia AES-256 bit di livello militare: la tua connessione sarà sicura anche nel momento in cui si appoggia ad una rete non sicura, come quella di un WiFi pubblico.

A confermare l’attenzione verso la sicurezza e privacy degli utenti è la politica zero-log dell’azienda: nessuna attività dell’utente verrà tracciata. Per quanto riguarda la rete server, ne ha sparsi in tutto il mondo: cambiare il proprio indirizzo IP e aggirare i blocchi geografici sarà semplicissimo.

Ultimo aspetto da considerare: PrivadoVPN può essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi in contemporeanea. Niente male: potrai connettere tutti i tuoi dispositivi o della tua famiglia.

Adesso non ti resta che andare sul sito di PrivadoVPN e dare un’occhiata più da vicino alla promo del momento. Approfittane ora.