PrivadoVPN: proteggi la tua privacy online con uno sconto dell'82%

PrivadoVPN si distingue come una delle migliori opzioni disponibili nel 2024, offrendo una combinazione di sicurezza, privacy e prestazioni a un prezzo incredibilmente conveniente. Con l’attuale offerta promozionale, è possibile sottoscrivere un abbonamento per 24 mesi a soli €1.99 al mese, con l’aggiunta di 3 mesi gratuiti. Ma PrivadoVPN non si limita solo al prezzo competitivo: offre un ampio ventaglio di funzionalità che la rendono ideale per lo streaming e la protezione online.

82% di sconto sul piano biennale

L’offerta principale di PrivadoVPN include un piano di 24 mesi a €1.99 al mese, che offre la migliore combinazione di prezzo e funzionalità. Questo piano permette di risparmiare fino all’82% rispetto al prezzo standard e include 3 mesi gratuiti. Per coloro che preferiscono un impegno a breve termine, è disponibile anche un piano di 12 mesi a €2.99 al mese, mentre chi desidera provare il servizio per un periodo limitato può optare per il piano mensile da €10.99.

Supporto per lo Streaming e Velocità Illimitate

Una delle caratteristiche più apprezzate di PrivadoVPN è la sua capacità di garantire una connessione stabile e veloce per lo streaming su piattaforme come Netflix, Disney+, Prime Video, e altre. I server ottimizzati per lo streaming in 66 città e 49 Paesi garantiscono velocità elevate e la possibilità di bypassare le restrizioni geografiche, permettendo di accedere a contenuti bloccati in altre regioni. La rete è ottimizzata per fornire velocità VPN super veloci, mantenendo inalterata la qualità della connessione internet.

Dati e dispositivi Illimitati

Con PrivadoVPN non ci sono limiti al numero di dati che è possibile trasferire, e la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi simultaneamente rende questo servizio perfetto per chi ha una famiglia numerosa o una varietà di dispositivi da proteggere. Questa VPN offre protezione su tutti i dispositivi, inclusi desktop, smartphone, tablet e persino dispositivi TV come Android TV e Amazon Fire TV.

Sicurezza avanzata e Zero Log

La sicurezza è una delle priorità di PrivadoVPN. Grazie alla crittografia AES a 256 bit, la stessa utilizzata dal governo degli Stati Uniti per proteggere i dati classificati, tutte le informazioni inviate attraverso la rete VPN sono completamente crittografate. Inoltre, PrivadoVPN segue una politica Zero Log, il che significa che non tiene traccia della tua attività online, proteggendo ulteriormente la tua privacy.

Blocco annunci e protezione dalle minacce

PrivadoVPN offre anche strumenti avanzati di sicurezza, come il blocco degli annunci pubblicitari e la protezione antimalware. Questa funzione aiuta a evitare fastidiosi annunci invasivi e a proteggere il dispositivo da minacce informatiche come phishing e malware. Il servizio include anche funzionalità di controllo parentale, che consentono di limitare l’accesso a determinati contenuti per garantire un’esperienza online sicura per i più piccoli.

Sicurezza su Reti Wi-Fi pubbliche

Una delle principali ragioni per cui gli utenti scelgono una VPN è la necessità di proteggere i propri dati su reti Wi-Fi pubbliche, spesso vulnerabili ad attacchi informatici. PrivadoVPN crittografa tutti i dati inviati e ricevuti, garantendo che nessuno, nemmeno gli hacker, possa intercettare le informazioni personali. Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.